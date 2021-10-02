«إكسبو دبي 2020».. «تيرّا» جناح الاستدامة

آمنة الكتبي (دبي)

صمم جناح الاستدامة «تيرّا» في «إكسبو دبي 2020»، ليسلط الضوء على الحاجة الملحة للتصدي للتأثيرات البيئية السلبية التي يتسبب فيها السلوك البشري بدرجة كبيرة، كما يهدف إلى المساهمة في صنع مستقبل مستدام للجميع.

ويمثل «تيرّا» تجربة ممتعة واستكشافية للأطفال، وصمم لتغيير طريقة تفكيرهم وتشجيعهم على كسر حلقة السلوك الاستهلاكي، وسيكون الجناح الإرث الباقي بعد إكسبو ليتحول إلى مركز للعلوم.

ويغطي مظلة تيرّا 4912 لوحاً شمسياً عرضها 130 متراً، وأشجار الطاقة الـ18 في الجناح، لتساهم في إنتاج 4 غيغاواط في الساعة من الطاقة البديلة سنوياً، أي ما يكفي من الكهرباء لشحن أكثر من 900.000 هاتف متحرك، ويقدم «تيرا» تقنيات ري مبتكرة، بما فيها نظام لتدوير المياه الرمادية، بهدف تقليص استهلاك المياه في المساحات الخضراء بنسبة 75 في المئة.كما يسلط الجناح الضوء على المشروعات العالمية المبتكرة التي تتيح حلولاً واقعية لصون الكوكب من أجل الأجيال المقبلة، ويتيح فرصة المشاركة في صنع مستقبل مستدام للجميع.

ويعتبر جناح الاستدامة «تيرّا»، من المواقع المميزة المشاركة في معرض «إكسبو 2020» ومن أوائل الأجنحة التي فتحت أبوابها للزوار قبل انطلاق المعرض بشهور، كما صمم من قبل مكتب غريمشو أركيتكتس، لاستيفاء أعلى معايير الاعتماد في العمارة المستدامة، ألا وهي شهادة لييد البلاتينية، أما محتواه فصمم بالتعاون مع الشركة الأميركية «ثينك ديزاين» والمؤسسة البريطانية «Eden Project».

المباني الخضراء

تم تصميم «تيرّا» ليطابق معايير المباني الخضراء ويحقق اكتفاءه الذاتي من طاقة ومياه، ويحتل الجناح والأراضي المحيطة به مساحة 25000 متر مربع تقريباً، وبفضل امتداد معظم المساحات تحت الأرض وتحصينها بجدران سميكة ومعزولة، يتاح توفير كمية إضافية من الطاقة، وفي الوقت نفسه، يوفر السقف الشمسي المصمم مظلة عملاقة للحد من الأثر الحراري للشمس.