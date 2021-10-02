أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، اليوم السبت، أن من المتوقع «حسب تنبؤات المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، أن تتأثر بعض المناطق الساحلية الشرقية من الدولة اعتباراً من غد الأحد الموافق 3 أكتوبر ولغاية الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر» بالحالة المدارية «شاهين». وأضاف الدكتور طارق البريك العامري المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، في إحاطة إعلامية: «قامت جميع الجهات المعنية بعمليات الرصد والمتابعة وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الماضي الموافق 28 من سبتمبر 2021 حيث دعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث جميع الجهات المعنية لاجتماع لمناقشة كافة السيناريوهات المتوقعة وتأثيرها على الدولة». وأكد العامري «نود تطمين الجميع بأن الجهات المعنية على درجة عالية من التأهب والاستعداد للتعامل مع الحالة المدارية القادمة، وما سيتم اتخاذه من إجراءات هي إجراءات استباقية ووقائية لتخفيف تأثيرها على مناطق الدولة». وأوضح «ستقوم فرق الطوارئ والأزمات والكوارث على المستوى المحلي بدراسة تحويل الدراسة في المدارس والجامعات إلى التعلم عن بُعد، بجانب تحويل مقار الجهات المحلية الحكومية للعمل عن بعد بناءً على جميع المعطيات والمؤشرات لقياس مدى خطورة الأوضاع الجوية»، مضيفا أنه «كإجراء استباقي ولسلامة أفراد المجتمع، سيتم الإعلان عن إجراءات وتدابير ليتم اتباعها أثناء مرور الحالة المدارية في المناطق المتأثرة، ومن أبرزها منع ارتياد الشواطئ والبحر خلال فترة مرور الحالة الجوية، ومنع الاقتراب من مناطق الأودية وجريان السيول والأماكن المنخفضة». وقال المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث: «نوصي جمهورنا الكريم، وتحديداً القاطنين في المناطق الساحلية الشرقية، باتباع جميع الإجراءات والتدابير وفق ما يتم الإعلان عنه من قبل الجهات المعنية على المستوى المحلي». بدوره، قال الدكتور محمد العبري المتحدث عن المركز الوطني للأرصاد إنه يطلع بشكل فوري ووقتي على كافة تطورات هذه الحالة المدارية من خلال متابعة الأقمار الاصطناعية وشبكة الرادارات المنتشرة في مختلف إمارات الدولة. وأضاف خلال الإحاطة الإعلامية: «يعمل الفريق الفني للمركز على قدم وساق على مدار الساعة لتحليل البيانات ووضع التنبؤات المدروسة بعناية، ونقل المعلومات ومشاركتها مع الجهات المعنية الأخرى لأخذ الاحتياطات اللازمة والتنسيق لضمان التعامل مع أية آثار محتملة على مناطق الدولة لهذه الحالة المدارية». وقال العبري «ستؤدي الأمطار إلى جريان الأودية والسيول وتجمع المياه في بعض المناطق المنخفضة. وتكون الرياح نشطة إلى قوية السرعة تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية خاصة مع السحب الركامية مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً». وأشار إلى أنه «من بعد ظهر ومساء يوم الأحد 3 أكتوبر تتأثر بعض مناطق الدولة بامتداد الحالة المدارية خاصة المناطق الشمالية الشرقية ومنطقة العين والمناطق الجنوبية وتمتد على بعض المناطق الداخلية الوسطى حيث تتكاثر السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة». وأوضح المتحدث «نود الإشارة إلى أنه وبناءً على المتابعة المتواصلة والرصد الآني لكافة الأحوال الجوية بالدولة وبفضل جاهزية كافة أجهزة الدولة والتواصل الدائم بينها سيتم التعامل مع كافة الآثار بسرعة وحرفية عالية، حيث يعد الحفاظ على سلامة الأشخاص والممتلكات على رأس الأولويات». ودعا «لاستقاء كافة المعلومات دائماً من مصادرها الرسمية». كما دعا «الجميع إلى توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات الجوية والابتعاد عن الأودية والسدود في المناطق التي يتم تحديدها من الجهات المعنية لتجنب أية أحداث غير مرغوب فيها».