توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مغبرا أحيانا يصبح غائما على بعض المناطق الشرقية والداخلية مع تكاثر السحب الركامية تصاحبها أمطار مختلفة الشدة. والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانا خاصة مع السحب مثيرة الغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 20 إلى 40 تصل إلى 55 كم/س. الموج في الخليج العربي يكون متوسطا يصبح مضطربا أحيانا. يحدث المد الأول عند 12:15 والمد الثاني عند 22:31 والجزر الأول عند الساعة 16:35 والجزر الثاني عند الساعة 05:49. وفي بحر عمان، يكون الموج مضطربا شديد الاضطراب أحيانا. يحدث المد الأول عند 07:54 والمد الثاني عند 19:35 والجزر الأول عند الساعة 14:02 والجزر الثاني عند الساعة 01:53.