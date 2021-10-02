أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، وجود فرصة تكوّن سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة وقوية أحياناً. وأضاف المركز، على حسابه الرسمي على موقع تويتر، أن الرياح "تصل سرعتها 45 كم/ساعة مثيرة الغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً على بعض المناطق الشرقية، وذلك من الساعة 15:30 وحتى الساعة 19:00 السبت 02/10/2021". وأوضح أن "البحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب في بحر عمان"، مضيفاً "يصل ارتفاع الموج 6 – 8 / 10 أقدام بفعل رياح نشطة إلى قوية السرعة وتصل سرعتها إلى 50 كم/س وذلك من الساعة 15:45 اليوم السبت 02/10/2021 حتى الساعة 15:45 يوم الأحد 03/10/2021".