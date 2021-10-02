شرطة الشارقة تدعو إلى أخذ الحذر بسبب تداعيات الحالة المدارية "شاهين"

دعت القيادة العامة لشرطة لشارقة أفراد الجمهور إلى عدم ارتياد شواطئ البحر في الوقت الراهن، وضرورة أخذ الحيطة والحذر، بسبب تداعيات الحالة المدارية "شاهين" وارتفاع موج البحر تحسباً لوجود تقلبات جوية، وحالات من عدم الاستقرار، على سواحل الإمارة.