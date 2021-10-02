دعت القيادة العامة لشرطة لشارقة أفراد الجمهور إلى عدم ارتياد شواطئ البحر في الوقت الراهن، وضرورة أخذ الحيطة والحذر، بسبب تداعيات الحالة المدارية "شاهين" وارتفاع موج البحر تحسباً لوجود تقلبات جوية، وحالات من عدم الاستقرار، على سواحل الإمارة.
تدعو القيادة العامة لـ #شرطة_الشارقة أفراد الجمهور إلى عدم ارتياد شواطئ البحر في الوقت الراهن، وضرورة أخذ الحيطة والحذر، بسبب تداعيات الحالة المدارية "شاهين" وارتفاع موج البحر تحسباً لوجود تقلبات جوية، وحالات من عدم الاستقرار، على سواحل الإمارة#نتصدر_المشهد— صحيفة الاتحاد (@aletihadae) October 2, 2021