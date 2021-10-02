"صحة" تحث على أهمية الوعي بأمراض القلب والشرايين

حققت منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" نجاحات مهمة لعلاج العديد من الحالات المعقدة لأمراض القلب والشرايين حيث تحرص على توفير أقسام متخصصة ومزودة بأحدث التقنيات والكوادر الطبية والفنية المؤهلة تأهيلاً عالياً وذات خبرات عالميه في علاج أمراض القلب والشرايين.

وأكد الدكتور أنور ناصر محمد على الزعابي استشاري أمراض القلب والشرايين في مستشفى توام إحدى منشآت "صحة " أهمية الوعي بأمراض القلب واتباع أسلوب حياة صحي من أجل المحافظة على سلامة القلب والشراييين ليعيش أفراد المجتمع بصحة وعافية بعيداً عن المعاناة من الأمراض.

وقال في تصريح " إن الضغط هو القاتل الصامت وأن الكثير من المرضى الذين يعانون من الضغط ليس لديهم الدراية الكافية بالإصابة به ويعتقدون أن قياس الضغط الذي يصل إلى 130 درجة انقباضيه أمر طبيعي ويقبلوا بالأرقام العالية مشيراً إلى أن هذا أمر خاطئ ولابد أن يعرف الشخص ما هو القياس المثالي للضغط. وأضاف أن الضغط الأنقباضي المثالي يجب أن يكون تحت 120 أي حوالي 115 فقط أو 110 وأن الاعتقاد بأن الضغط المثالي 130 أو 120 اعتقاد غير صحيح وأن قياس الضغط من 120 إلى 129 لا يحتاج لأي علاج ولا أي تدخل ولكن يجب منع ارتفاع الضغط والوصول إلى 129 من خلال أتباع أسلوب حياة سليم وأنه عندما يصل الضغط إلى 130 وما فوق فالشخص يعد مريضاً ويحتاج للعلاج هو القاتل الصامت لأنه لا تظهر له أعراض وينخر في شرايين الجسم وفي الكلى والعيون ويسبب جلطات الدماغ.

وأوضح أن الضغط من الأمراض المزمنة ولابد من أن يسيطر عليه الشخص من خلال الأدوية واتباع أسلوب حياة صحي وممارسة الرياضة والابتعاد عن الدهون والإبتعاد عن أكل الطعام المالح. وأوضح أنه من المعروف أن أمراض القلب تعد القاتل الأول على مستوى العالم ومسببات أمراض القلب معروفة ويتم التذكير فيها باستمرار وهي السكر غير المنتظم والدهون غير المنتظمة والضغط والتدخين والحياة الخالية من الرياضية ولوقاية أنفسنا من أمراض القلب ومسبباتها لا بد من اتباع أسلوب حياة صحي والابتعاد عن الدهون والتدخين. يذكر ان قسم القلب في مستشفى توام يعتبر أول مركز متخصص في القسطرة الكهربائية للقلب من دون جراحة والكي الكهربائي على مستوى مدينة العين ويتماثل المريض للشفاء في أقل من 48 ساعة بنسبة نجاح تبلغ 98% كما أنشأت المستشفى أول عناية مركزة لمرضى القلب والجلطات القلبية والفشل القلبي بسعة استيعابية 10 أسرة قابلة للزياده عند الحاجه. كما أن لدى مدينة الشيخ خليفة الطبية برنامجاً مبتكراً لمراقبة الأطفال حديثي الولادة في المنزل والذين يعانون من تشوهات في القلب ولا يمكن علاجها في مرحلة واحدة ويعد البرنامج الأول من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة إذ يساعد على مراقبة الأطفال أثناء تواجدهم في المنزل إلى أن يحين موعدهم لإجراء جراحة القلب التالية كما حصل مستشفى مدينة زايد التابع لمستشفيات الظفرة إحدى منشآت شركة "صحة" على جائزة التميز في الأداء والتفاني في تنفيذ مشروع قسطرة القلب.