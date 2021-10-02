"عمال إكسبو 2020".. رسالة إنسانية ألهمت العالم

بعثت دولة الإمارات برسالة إنسانية سامية ألهمت العالم أجمع في اليوم الأول لافتتاح إكسبو 2020 دبي أمام الزوار أمس فالقوى العاملة التي بنت بسواعدها موقع هذا الحدث العالمي تصدرت المشهد الافتتاحي وحظيت بتكريم غير مسبوق مع إزاحة الستار عن النصب التذكاري لعمال إكسبو 2020 دبي.

ورغم الزخم الكبير الذي شهده اليوم الأول وتوافد أعداد كبيرة من الزوار على أجنحة 192 دولة مشاركة إلا أن هذا التكريم من جانب دولة الإمارات للعمال كان الحدث الأبرز وحظي بتقدير وثناء كبيرين من كافة المشاركين وزوار إكسبو 2020.

وجاءت رسالة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 دبي خلال إزاحة الستار عن النصب التذكاري لعمال إكسبو 2020 دبي تجسيدا لما يحظى به العمال في دولة الإمارات من دعم ورعاية واهتمام على مختلف الأصعدة ، حيث أكدت معاليها أن كل واحد من مئتي ألف عامل شاركوا في بناء إكسبو 2020 دبي يستحق خالص شكرنا وتقديرنا على الجهود الجبارة التي بذلوها.

وعلى الدوام شكل صون ورعاية حقوق الانسان والاهتمام بالعمال وتوفير الحياة الكريمة لهم ركيزة أساسية في مسيرة دولة الإمارات التنموية خلال 50 عاما شهدت محطات بارزة ومبادرات رائدة وقرارات مهمة في هذا الصدد وكان أحدثها إصدار القانون الاتحادي رقم 12 لعام 2021 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان. وحظيت هذه اللفتة الكريمة من جانب دولة الإمارات بتأسيس نصب تذكاري لعمال إكسبو 2020 دبي في موقع الحدث العالمي بإشادة واسعة من جانب المشاركين وزوار هذا الحدث العالمي حيث أكدوا أن دولة الإمارات ترسخ مكانها خلال هذا الحدث العالمي كموطن للتسامح والتعايش ويؤكد تواجد أكثر من 200 جنسية على أرضها سجلها الناصع في صون حقوق الانسان وتوفير الحياة الكريمة لكافة المقيمين على أرضها والقوى العاملة التي تزخر بها من مختلف الجنسيات. وأثنت روسفي جيتوس الوزيرة المساعدة لوزارة التجارة والصناعة الفلبينية والمفوض العام المناوب في إكسبو 2020 دبي على هذه المبادرة الرائدة من دولة الإمارات مؤكدة أن إكسبو 2020 دبي يشكل ملتقى عالميا بارزا لتعزيز التعاون بين الدول وإعلاء القيم الإنسانية السامية كالتسامح والتعايش والعمل يدا بيد في مواجهة التحديات المشتركة من أجل تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات.

وقال شاجهان محمد وراجيش كريشنان وكومار رافين - زوار من الجالية الهندية إن مبادرة دولة الإمارات بإنشاء نصب تذكاري للعمال الذين شاركوا في بناء موقع إكسبو 2020 دبي تأتي تجسيدا لمسيرة الرعاية والاهتمام التي يحظى بها العمال في الدولة منذ عقود لافتين إلى الإعلان عن هذه المبادرة السامية في اليوم الأول لهذا الحدث العالمي رغم زخم الفعاليات التي يشهدها يعكس التقدير الكبير من دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا للدور الرائدة الذي قام به العمال في هذا الحدث العالمي.

وجاء النصب التذكاري لعمال إكسبو 2020 دبي عرفانا بالجهود والإنجازات المذهلة التي حققها أكثر من مئتي ألف عامل من جميع أنحاء العالم وتفانيهم في العمل من أجل إنجاز الصروح العمرانية في موقع الحدث العالمي. ويضم النصب التذكاري أعمدة حجرية اسطوانية الشكل نقش عليها اسم كل عامل من العمال وتمتد سلسلة الأعمدة المقتطع كل منها من حجر واحد على طول الممر الرئيسي لحديقة اليوبيل في إكسبو 2020 دبي. يشار إلى أنه منذ وضع حجر الأساس لبناء موقع إكسبو 2020 في عام 2015 أكملت القوى العاملة أكثر من 240 مليون ساعة عمل محولة ما كان في السابق صحراء رملية إلى موقع إكسبو 2020 دبي على صورته المبهرة الحالية وهو مدينة مستقبلية عالمية المستوى ومحور رئيسي في خطة دبي الحضرية 2040.

كما أعد إكسبو 2020 دبي أيضا "سلسلة صور العمال الشخصية" التي تشمل صورا مميزة تجسد تنوع القوى العاملة في الحدث الدولي وروحها وتكملها اقتباسات ملهمة لبعض أفراد القوى العاملة وهو ما يسلط الضوء على إنجازات هؤلاء العمّال وتطلعهم للمستقبل وتعرض هذه الصور في فترة انعقاد إكسبو 2020 دبي على الشاشات الرقمية في المساحات العامة. الجدير بالذكر أنه طيلة فترة التشييد والبناء اتبع إكسبو 2020 استراتيجية شاملة بعنوان "معا أفضل" وهي مقاربة إيجابية تأسست على قيَم الصحة والسلامة ورفاهية العمال وتدعم هذه الاستراتيجية ست ركائز هي القيادة والاتصال والكفاءة والتواصل والمكافأة والتقدير والتقدم المتواصل وتشمل كل ركيزة عددا من الأنشطة والبرامج.