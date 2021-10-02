تنبيه مهم من سفارة الإمارات في سلطنة عمان

دعت سفارة الإمارات في سلطنة عمان جميع مواطني الدولة المتواجدين في السلطنة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق الساحلية وجريان الأودية بسبب التعرض للعاصفة المدارية (شاهين).



وقالت السفارة: "على جميع مواطني الدولة المتواجدين في سلطنة عمان الشقيقة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق الساحلية وجريان الأودية بسبب التعرض للعاصفة المدارية (شاهين)، مع ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة بهذا الشأن".

وأضافت: " للطوارئ او طلب المساعدة، يرجى التواصل على الارقام التالية:

- الطوارىء في سلطنة عمان: 9999

- سفارة الدولة في مسقط: 96824400000+

- مركز اتصال وزارة الخارجية والتعاون الدولي: 97180044444+

حفظ الله السلطنة وشعبها وجنبها الكوارث والأضرار".