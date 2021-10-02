نعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي - بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره - أبناء الواجب المغفور لهم مقدم مدرب طيار خميس سعيد الهولي و ملازم طيار ناصر محمد الراشدي وطبيب مدني شاهد فاروق غلام و ممرض مدني جويل قيوي ساكارا مينتو الذين وافتهم المنية اليوم " السبت " إثر تعرضهم لحادث سقوط طائرة الإسعاف أثناء تأدية الواجب. وتقدمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بأحر التعازي و المواساة لأسرهم ومعارفهم وزملاء العمل سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان "إنا لله وإنا إليه راجعون".
#نعي | بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعي القيادة العامة لشرطة أبوظبي أبناء الواجب المغفور لهم بأذن لله— شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) October 2, 2021
مقدم مدرب طيار خميس سعيد الهولي
ملازم طيار ناصر محمد الراشدي
طبيب مدني شاهد فاروق غلام
ممرض مدني جويل قيوي ساكارا مينتو pic.twitter.com/AkbpKVgNQ9