شرطة أبوظبي تنعى أبناء الواجب بحادث سقوط طائرة

نعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي - بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره - أبناء الواجب المغفور لهم مقدم مدرب طيار خميس سعيد الهولي و ملازم طيار ناصر محمد الراشدي وطبيب مدني شاهد فاروق غلام و ممرض مدني جويل قيوي ساكارا مينتو الذين وافتهم المنية اليوم " السبت " إثر تعرضهم لحادث سقوط طائرة الإسعاف أثناء تأدية الواجب. وتقدمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بأحر التعازي و المواساة لأسرهم ومعارفهم وزملاء العمل سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان "إنا لله وإنا إليه راجعون".