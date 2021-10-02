أكثر من 53 ألف زائر لإكسبو 2020 دبي في يومه الأول

أعلن إكسبو 2020 دبي، أن عدد زوار المعرض في يومه الأول بلغ أكثر من 53.000 زائر.

واستقبل إكسبو 2020 دبي حشودا كبيرة من الزوار من جميع أنحاء العالم حيث أعربوا عن حماسهم لرؤية العالم في مكان واحد.

وشهد اليوم الأول إقبالاً كبيراً من الزوار الذين حرصوا على الاستمتاع بالأجواء في أجنحة المعرض المختلفة التي تبث ثقافات متنوعة تجتمع في مكان واحد .

ودشن إكسبو 2020 دبي انطلاقته التاريخية والاستثنائية أمس في حفل مهيب أقيم في ساحة الوصل التي تشكل قلب إكسبو والرابط بين مناطقه "الاستدامة والتنقل والفرص".

وشهدت مداخل موقع إكسبو 2020 دبي توافد الحشود التي جاءت من أنحاء دولة الإمارات والعالم.

ويقام إكسبو 2020 دبي في الفترة من 1 أكتوبر الجاري إلى 31 مارس 2022، ويفتح أبوابه من الساعة 10 صباحًا حتى منتصف الليل من السبت إلى الأربعاء ومن الساعة 10 صباحًا حتى 2 صباحًا يومي الخميس والجمعة.