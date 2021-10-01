«إكسبو» يبدأ استقبال الجمهور.. وبدأت رحلة الـ 182 يوماً

دبي (الاتحاد)

بدأ «إكسبو 2020 دبي»، أمس، استقبال الزوار من جميع أنحاء العالم مدشناً رحلة جديدة شعارها «تواصل العقول وصنع المستقبل»، تمتد على مدى 182 يوماً. وزار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مقر المعرض، في أول أيام انعقاده.

وكان معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش المفوض العام لإكسبو 2020 دبي دشن رسمياً بوابة منطقة الاستدامة أمام الجمهور في موقع الحدث الدولي. وقال معاليه: «في الوقت الذي يرحب فيه إكسبو 2020 دبي بالعالم للمرة الأولى، يسرّني أن أفتتح رسمياً بوابة الاستدامة»، وأضاف معاليه: «بعد عام حفل بتطورات كثيرة شهدتها البشرية، يسعدنا أن نكشف أخيراً عن أول إكسبو دولي يقام في العالم العربي.. بينما نقف على أعتاب بداية جديدة، الآن هو الوقت المثالي للعالم لإعادة تقييم ما نتجه إليه وتحديد ما هو مهم، وإكسبو 2020 هو المحفّز المثالي لهذا النقاش على مدى الأشهر الستة المقبلة».

وقال معاليه: «نتطلع إلى الترحيب بملايين الزوار الذين سيمرون عبر هذه البوابات ليتعرّفوا على مجموعة واسعة من الأفكار المدهشة والابتكارات المبدعة المعروضة في أجنحة الدول الـ192 المشاركة».

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، نتطلع من خلال الحدث إلى تجسيد روح الإمارات الراقية لجميع دول العالم، وإبراز التراث الإماراتي الأصيل وقيمنا وتقاليدنا العريقة. وأكدت معاليها أن إكسبو 2020 دبي ملك للجميع، ونتطلع على مدار نحو 182 يوماً مدة الحدث إلى إبراز الدور الإماراتي في هذا المحفل الدولي.

وأكد معالي ديميتري كيركِنتزس، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض، أن إكسبو 2020 دبي يجمعنا تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل» على مدار 6 أشهر للمساهمة في رسم ملامح عالم أفضل نتجاوز فيه تحدياتنا، ونتطلع معاً إلى بناء مستقبل مزدهر للجميع. وأضاف معاليه: هنا في إكسبو 2020 دبي يبقى «تواصل العقول» ركيزة التعاون والشراكة والتعاضد، فتلك القيم التي يتبناها إكسبو تشكل أولوياتنا المشتركة، أما «صنع المستقبل» فيهدف إلى المساهمة في وضع استراتيجيات للتعاون الدولي نحو تحقيق التنمية المستدامة.