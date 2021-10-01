محمد بن راشد: الشرق والغرب يجتمعان في دبي

دبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبدعم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حُكّام الإمارات، ستبقى منبراً مضيئاً للخير والسلام والتفاهم بين الشعوب كما أراد لها الوالد المؤسس زايد الخير والعطاء، طيب الله ثراه.

جاء ذلك في مستهل الزيارة التي قام بها سموه صباح أمس إلى مقر إكسبو 2020 دبي، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء ومديري الدوائر الحكومية في دبي، وذلك في أول أيام انعقاد الحدث العالمي الكبير الذي تشارك فيه 192 دولة إلى جانب عدد كبير من المؤسسات والهيئات والمنظمات الدولية، وضمن دورة استثنائية تعقد تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل».

وقد بدأ سموه ومرافقوه بزيارة الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كان في استقبال سموه معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، المفوض العام لجناح دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث اطلع سموه على محتوى الجناح الواقع في قلب إكسبو 2020 دبي وإلى جوار «ساحة الوصل» التي تشكل قلب المعرض، وضمن منطقة التنقُّل، وهو الجناح الأكبر في المعرض حيث تم تشييده على مساحة 15 ألف متر مربع، وبارتفاع أربعة طوابق، وجاء تصميمه مراعياً لمبدأ الاستدامة الذي تسعى دولة الإمارات لتحقيقه في مختلف أوجه مسيرتها التنموية وبما يتماشى مع الأهداف العالمية في مجال الحفاظ على الموارد والبيئة.

وشاهد سموه مكونات الجناح الذي تم تصميمه بصورة مبدعة ليروي قصة الإمارات «موطن الحلم والإنجاز» ويقدم فكرة شاملة عن الثقافة الإماراتية عبر محتوى متنوع من بينه عروض تراثية تمكّن الزائر من التعرف عن قرب على الفلكلور الإماراتي، ومميزات البيئة الإماراتية والشخصيات الملهمة التي ساهمت في تشكيل ملامح قصة نجاح الإمارات.

محمد بن راشد في حديث مع حمدان بن محمد خلال الزيارة (الصور من المصدر)

«صقر الريادة»

وأثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تصميم الجناح الوطني الذي جاء على هيئة «صقر الريادة» الذي يتأهب للتحليق في آفاق المجد والتميز، منوهاً بأن الصرح المعماري يجسد القيم التي قامت عليها الدولة ويعكس الأهداف الطموحة لرحلة حافلة بالعمل الجاد والتفاني والعطاء سخرت فيها دولتنا كل الإمكانات لبناء الإنسان القادر على امتلاك زمام مستقبله والمتمكن من تحويل طموحاته وتطلعات وطنه إلى نجاحات يفاخر بها العالم.

وأشاد سموه بمحتوى الجناح الذي يبرهن على جدارة الإنسان الإماراتي على أن يكون شريكاً في رسم واقع جديد تتكامل فيه الرؤى والطاقات لإرساء أسس غد مشرق للعالم يحمل في طياته الأمل في حياة أفضل للجميع، والحلول التي تمكن شعوب الأرض من تحقيق ما تصبو إليه من تقدم ورخاء وازدهار. ­

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «للنجاح فرحة تدخل الطمأنينة على قلوب المجتهدين.. ولا تشغل عقول الطموحين عن التفكير في كيفية الوصول إلى النجاح التالي... هذا هو النهج الذي تبعناه على خطى الآباء المؤسسين بكل إصرار على الوصول بدولتنا الفتية إلى أعلى مراتب التميز.. فصدق العزيمة واكتمال الرؤية ووضوح الهدف عناصر تختصر الزمن والمسافات التي تفصلنا بين ما طمح إليه الآباء المؤسسون من نجاح وما نسعى لبلوغه من آفاق التميز اللانهائية».

محمد بن راشد يتوسط محمد بن عبدالله بن زايد وزايد بن عبدالله بن زايد

«موطن الحلم والإنجاز»

أعرب سموه عن تقديره لكل من شارك في إنجاز جناح دولة الإمارات على نحو يليق بمكانتها ويعكس دورها كمضيف للحدث العالمي الضخم، الذي تقام أعماله في دبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وقال سموه: «فخورون بنتاج جهود واصلت العمل بوازع وطني عميق وشعور راسخ بالمسؤولية والحرص على أن تكون راية الإمارات دائماً خفاقة». ويتناول جناح دولة الإمارات في إكسبو 2020 دبي قصص «موطن الحلم والإنجاز»، ويركز في تفاصيله ومحتوياته على ملامح مهمة من المشهد الثقافي الطّموح لدولتنا الفتيّة، وقصة تميز الأرض التي ترحب بـ«الحالمين المنجزين» وعلى اختلاف ثقافاتهم، وطموحاتهم، ويسلط الضوء على الأثر الإيجابي للتواصل والترابط الإنساني، وسعي الإمارات لرسم ملامح مستقبل مشرق يضمن الخير للجميع.

حمدان بن محمد متحدثاً إلى الحضور خلال الجولة وفي الصورة محمد القرقاوي

ويتكون الجناح من مناطق متعددة هي: «الواحة» التي تمثل افتتاحية قصة الإمارات الملهمة، و«صحراء الأحلام» التي تقدم فكرة جامعة عن التطور السريع الذي شهدته دولة الإمارات عبر تاريخها الحديث، ومنطقة «أجيال» التي تحتفي بالتقاليد والتقدم الجماعي، إضافة إلى فيلم «نحلم معاً» الذي يتم عرضه داخل الجناح من أجل المزيد من إلقاء الضوء على قيم دولة الإمارات الأصيلة، وأخيراً منطقة «الحالمون المنجزون» التي تتيح للزائر التعرف على الحالمين الذين بإنجازاتهم يصنعون مستقبلاً أفضل للجميع.

إلى ذلك، شملت جولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في معرض إكسبو 2020 دبي وفي أول أيام انعقاده الممتد حتى 31 مارس 2022، أجنحة عدد من الدول المشاركة في الحدث العالمي الكبير والساعية إلى استشراف المستقبل وتعريف العالم بحضاراتها وقيمها وإبداعاتها ضمن مختلف المجالات وتضمنت أجنحة الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية الصين الشعبية وجمهورية كازاخستان.

حمدان بن محمد في حديث مع أحمد بن سعيد بحضور مكتوم بن محمد

حلول للسعادة

حول أهمية معرض إكسبو 2020 دبي، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن «العالم يقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة تتطلب تضافر الأفكار وصدق النوايا لتقديم حلول تمنح السعادة لكل إنسان في مختلف ربوع الأرض، وتضمن له مقومات الحياة الكريمة، وتمكنه من تحقيق طموحاته، وتشجعه على تطوير قدراته، وتدفع بمسيرة التقدم الإنساني قدماً في ظل ظروف توجب على العالم توحيد جهوده من أجل الوصول إلى المستقبل المنشود».

وأضاف سموه: «نتطلع لغد تتوحد فيه الرؤى وتتكامل معه الجهود لإيجاد واقع جديد خال من التحديات وحافل بالفرص... واجتماع 192 دولة تحت سقف واحد في دولة الإمارات يمهد لتجاوز العالم مرحلةً صعبة من تاريخه ويفتح صفحة جديدة في سجل إنجازاته الكبرى.. الإمارات ستكون شاهدة على ميلاد عالم جديد مع اجتماع أهم الدول الرائدة في مختلف مجالات التطوير على أرضها يجمعها هدف واحد وهو صُنع المستقبل».

ريم الهاشمي وكبار الحضور

تحفة معمارية

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدات على حساب سموه الرسمي في «تويتر»: «أثناء أول جولة لي في الحدث الكبير صباح اليوم «أمس»… جناح الإمارات في إكسبو.. تحفة معمارية ومحتوى ثقافي متميز.. كما تجولت اليوم «أمس» أيضاً في الجناح الأميركي وجناح الصين.. الشرق والغرب يجتمعان في دبي.. ويتحدثان في دبي.. وتتلاقى ثقافتهما على أرض دبي.. كما زرت اليوم «أمس» جناح الصديقة كازاخستان.. علاقاتنا مع كازاخستان في تطور مستمر.. وتواجدهم ضمن إكسبو دبي فرصة لترسيخ هذه العلاقات».