محمد بن راشد: نتطلع إلى إنجازات جديدة تعزز مسيرة العالم نحو المستقبل

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جناح الولايات المتحدة الأميركية المُقام تحت شعار «الحياة والحرية والسعي إلى المستقبل» في منطقة الفرص في إكسبو دبي، حيث كان في استقبال سموه بوب كلارك، المفوض العام للجناح الأميركي في إكسبو، وشون ميرفي، القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة لدى الدولة، وميجان جريجونيس، القنصل العام للولايات المتحدة الأميركية في دبي.

محمد بن راشد يستمع إلي شرح حول محتويات الجناح من بوب كلارك

واطلع سموه خلال الزيارة على أجندة الجناح وما تضمه من عروض وبرامج وفعاليات تسعى من خلالها الولايات المتحدة إلى إبـراز دورها في تمكين الإبداع والابتكار والفرص، وتأكيد إسهاماتها كشريك للعالم في إرساء مقومات السلام والتقدم.

ويجمع الجناح المُقام على مساحة 36 ألف قدم مربع بين الأنشطة الثقافية والتقنيات الحديثة التي تلقي الضوء على مساهمة الولايات المتحدة الأميركية في معالجة عدد من التحديات العالمية، وما تقدمه من ابتكارات انطلاقاً من دورها الريادي في مجال علوم وتقنيات المستقبل، بما في ذلك مجال استكشاف الفضاء.

محمد بن راشد خلال الزيارة

مكونات العرض

شاهد سموه، خلال جولته في جناح الولايات المتحدة، أحد أبرز مكونات العرض في «إكسبو 2020 دبي»، وهو عبارة عن نسخة طبق الأصل عن صاروخ «فالكون 9» التابع لشركة «سبيس إكس» بارتفاع يتجاوز الأربعين متراً، وهو من طراز صواريخ الدفع الفضائي التي يمكن إعادة إطلاقها لأكثر من مرة وتم بالفعل اختباره في ثلاث رحلات ناجحة إلى محطة الفضاء الدولية. كما اطلع سموه على صخور تم جلبها من سطح القمر على متن رحلات برنامج «أبولو» التي أطلقتها في السابق وكالة «ناسا» للفضاء إلى القمر، وهي الوكالة التي تمكنت من إرسال رحلات مأهولة إلى القمر والهبوط على سطحه، وتعتزم إرسال المزيد من تلك الرحلات الاستكشافية خلال المرحلة المقبلة.

محمد بن راشد خلال جولته في الجناح الأميركي في إكسبو دبي (الصور من المصدر)

مزيد من التطور

وقد أشاد سموه بالدور الكبير الذي تضطلع به الولايات المتحدة الأميركية كرائدة لها مكانتها في مجال التطوير التكنولوجي واستكشاف الفضاء وغيرها من العلوم الحديثة التي تسهم من خلالها في فتح المزيد من فرص التقدم والرقي الإنساني، معرباً عن أمله في أن يشهد التعاون الإماراتي الأميركي مزيداً من التطور خلال المرحلة المقبلة وعلى مختلف الأصعدة الاقتصادية والعلمية والثقافية بما يعزز أهداف الجانبين في تقديم إنجازات جديدة تسهم في تعزيز مسيرة العالم نحو المستقبل.