محمد بن راشد يطلع على جناح كازاخستان في «إكسبو 2020 دبي»

شملت جولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في معرض «إكسبو 2020 دبي» وضمن أول أيامه، زيارة جناح دولة كازاخستان حيث كان في استقبال سموه المفوض العام للجناح والذي قدم لسموه عرضاً شاملاً لما تعرضه كازاخستان من خلال جناحها المقام في منطقة الفرص الرامية إلى جعل عالمنا أكثر تعاوناً وانسجاماً من خلال تبادل التجارب والأفكار، حيث يضم الجناح ثلاثة طوابق ويشمل أربع مناطق للعرض، تبرز من خلالها ملامح ما تتميز به كازاخستان من تنمية ديناميكية وتنوع ثقافي وطبيعة غنية، وكذلك ما تقدمه من فرص سياحية وتقنية واستثمارية.

محمد بن راشد خلال جولته في جناح كازاخستان بحضور عدد من مرافقيه

واطلع سموه على التقنيات المتطورة التي يضمها جناح كازاخستان التي تعد اليوم من الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا الذكية، حيث يسمح التصميم التفاعلي للجناح بالاقتراب أكثر من التنوع البيئي والثقافي للدولة الضيف، بما في ذلك شاشة بانورامية تُقدم من خلالها عروضاً لمختلف أوجه التقدم التقني والحياة العصرية وتمازج ملامح الحياة الحديثة مع الموروث الثقافي الكازاخي المتميز، ومن أهم تلك العروض عمل يبرز التفاعل بين ذكاء الإنسان والذكاء الاصطناعي، تأكيداً على أهمية التكامل بين الاستثمار في التكنولوجيا المتطورة مع عدم إغفال تنمية قدرات ومهارات العنصر البشري.

محمد بن راشد وكبار مرافقيه خلال الجولة

وتهدف جمهورية كازاخستان من خلال مشاركتها في معرض إكسبو 2020 دبي إلى تعريف الزوار بكل ما تحفل به من فرص استثمارية وموارد طبيعية متنوعة وثرية، وكذلك التعريف بما حققته من إنجازات خلال الفترة الماضية.

وكانت كازاخستان قد استضافت معرض إكسبو الدولي في العام 2017، وتناول المعرض آنذاك موضوع الطاقة المستقبلية والاقتصاد الأخضر، بينما تعود مشاركتها في المعرض الدولي إلى العام 1997.