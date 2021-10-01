مفوضو أجنحة «إكسبو دبي» لـ«الاتحاد»: قلب العالم ينبض في الإمارات

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أجمع مفوضون عامون لأجنحة دول مشاركة في إكسبو 2020 دبي، أن انطلاق المعرض بمشاركة 192 دولة، والعديد من المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية، يشكل شهادة تصويت بالثقة في نجاح دولة الإمارات على إعادة النبض إلى قلب العالم مرة أخرى بعد أن فرضت جائحة كوفيد-19 قيودا عزلت الدول عن بعضها البعض لأشهر طويلة.

وتوقع هؤلاء أن يحقق المعرض ناجحاً مبهراً على كافة الأصعدة بعد أن أعاد الأمل مجدداً بقدرة العالم على الالتقاء والتضامن معاً لابتكار حلول لأكثر التحديات التي تواجه العالم إلحاحاً، ورسم خريطة طريق لمستقبل العالم ما بعد الجائحة.

مانويل سالتشلي.. سويسرا: النسخة الأهم

مانويل سالتشلي، المفوض العام للجناح السويسري ورئيس لجنة تسيير إكسبو 2020 دبي، قال إن النسخة الراهنة لإكسبو تعد الأكثر أهمية للدول المشاركة، كونها تعكس مدى التضامن العالمي في مواجهة التحديات العالمية، وذلك في أول حدث عالمي ضخم يجمع آلاف المشاركين وملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم وجهاً لوجه، بما يبعث برسالة أمل بعودة الحياة إلى طبيعتها.

وأضاف أن الجميع على ثقة بقدرة دولة الإمارات على استضافة شعوب العالم بأمان، خاصة بعد أن اثبت قدرات فائقة في احتواء الجائحة، تعكسها معدلات تطعيم السكان، الأمر الذي اكسبها ثقة العالم، الذي بات بحاجة ماسة للتفكير وللتفاعل المباشر ومشاركة التجارب والحلول تجاه التحديات وما يمكن تقديمه في المستقبل.

لاري نج.. سنغافورة: تعميق الشراكات

بدوره قال قبل لاري نج، المفوض العام لجناح سنغافورة في إكسبو 2020 دبي، أن مشاركة بلاده في هذا الحدث العالمي ستسهم في تعميق الشراكة مع دولة الإمارات من خلال تبادل المعرفة والتقنيات لتحقيق أقصى قدر ممكن من الإنجازات والأهداف الاقتصادية والتنموية المتبادلة، وتوسيع شبكة اتصالات سنغافورة في منطقة الشرق الأوسط وتوليد فرص اقتصادية أكبر.

وقال أن جناح سنغافورة سيعمل على تهيئة كل ما يلزم لإجراء اللقاءات والنقاشات الفعالة مع أكثر من 190 دولة مشاركة أخرى، بهدف التوصل إلى حلول طويلة الأجل التي من شأنها تشكيل مدن المستقبل، مشيدا بالإجراءات الاستباقية والحاسمة التي اتخذها منظمو إكسبو 2020 دبي لضمان سلامة جميع المشاركين والزوار في الحدث الاستثنائي والعالمي، والجهود غير المسبوقة للتغلب على التحديات التي أحدثها الوباء والتي تكللت بمشاركة 192 دولة.

أجارين باتانابانتشاي..تايلاند: أعظم الأحداث

قالت أجارين باتانابانتشاي، السكرتيرة الدائمة لوزارة الاقتصاد الرقمي والمجتمع، والمفوض العام لجناح تايلاند في إكسبو 2020 دبي، أن بلادها تتطلع من خلال مشاركتها الأضخم في تاريخ هذا الحدث العالمي إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دولة الإمارات وبناء مصالح تجارية مثمرة مع منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وأوضحت باتانابانتشاي أنه نظرًا لأن إكسبو 2020 دبي سيكون أحد أعظم الأحداث في التاريخ الحديث، والأكبر من جهة المشاركة الدولية لأكثر من 191 دولة مختلفة، فقد قررنا بثقة أن نقدم أكبر جناح لنا منذ أن بدأنا المشاركة في إكسبو لأول مرة قبل 150 عاما.

زكريا الانصاري.. الكويت: نجاح للجميع

أكد مازن علي زكريا الأنصاري نائب مدير جناح دولة الكويت في إكسبو 2020 دبي، أن مشاركة الكويت بأضخم جناح لها في تاريخ مشاركتها بالمعرض الدولي، يجسد حرصها على المساهمة في إنجاح هذا الحدث الذي يعد نجاحه نجاحاً ليس فقط لدولة الإمارات ولكنه نجاح للكويت وللعرب وللمنطقة جميعاً التي تستضيف الحدث للمرة الأولى. وأوضح الأنصاري أن نجاح دولة الإمارات في تنظيم إكسبو 2020 دبي، رغم التحديات التي يواجها العالم بسبب جائحة كوفيد-19، كأول حدث عالمي ضخم يشارك فيه 192 دولة، أمر يستحق الثناء وقصة نجاح جديدة لدولة الإمارات ويؤكد قدرتها على إعادة جمع العالم للالتقاء، بما يجسد فعلياً شعار إكسبو 2020 دبي(تواصل العقول وصنع المستقبل).

وأشاد الأنصاري بالتحضيرات الضخمة التي تقوم بها دبي استعداداً للافتتاح الرسمي للحدث يوم الجمعة المقبل، والترتيبات والتسهيلات التي اتخذتها منذ سنوات طويلة لإقامة إكسبو استثنائي للعالم، لافتاً إلى أنه لمس ذلك خلال مشاركته في جناح الكويت بإكسبو ميلان في عام 2015، وصولاً إلى تصميم الموقع بشكل مثالي وربطه بشبكة طرق ومواصلات ومترو لنقل الزوار بصورة سلسلة إلى جميع المناطق.

برودريجز مارتينز.. البرازيل: محطة فاصلة

أكد إلياس برودريجز مارتينز، المفوض العام لجناح البرازيل، أن إكسبو 2020 دبي يشكل محطة فاصلة ينتظرها الجميع لاستئناف النشاط العالمي وعودة التعافي الاقتصادي، مشيراً إلى أن بلاده تتطلع للاستفادة من مشاركتها الضخمة في هذا الحدث من خلال ابراز مقوماتها الطبيعية والبشرية والتكنولوجية أمام الزوار.

وقال أن إكسبو 2020 دبي سيشكل نقطة عبور للاقتصاد العالمي لتجاوز الأزمة الراهنة لكونه أول حدث عالمي بعد الوباء، لافتاً إلى أن أهم ما يميز إكسبو دبي هو تركيزه ضمن مواضيعه الثلاث على الاستدامة، والتي تشكل المحور الرئيسي لمشاركة البرازيل، ضمن ثلاثة محاور رئيسية، تشمل الإنسان والطبيعة والمستقبل.

وأوضح أن النتائج التي تتوقعها البرازيل من المشاركة باكسبو 2020 تتمثل بتعزيز صورتها وتوسيع نطاق حضورها في أسواق عالمية أخرى، كما سيساعد المعرض أيضاً البرازيل على تعميق علاقاتها مع دولة الإمارات ودول المنطقة.

جستن مكجون.. أستراليا: منصة مثالية

قال جستن مكجون المفوض العام للجناح الأسترالي إن إكسبو 2020 دبي سيشكل حدثاً مهماً للجميع وسيكون فرصة مثالية لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية، متوقعاً أن يلعب المعرض دورا مهما في عملية التعافي الاقتصادي.

من جهتها قالت كلير كلوني - مديرة برمجة الجناح الأسترالي، أن إكسبو 2020 دبي سيشكل حدثاً مهماً يجمع كافة شعوب العالم في دبي، مما يتيح لنا أن نشارك الأمم على اختلاف ثقافتها لتواصل العقول من أجل صنع المستقبل، مشيرة إلى أن دولة الإمارات من خلال تنظيم هذا الحدث الضخم تثبت قدراتها الكبيرة في التعامل مع التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 وتجاوزها.

بياتريكس كارل.. النمسا: أفكار ملهمة

تقول بياتريكس كارل المفوضة العامة لجناح النمسا، أن بلادها تنظر إلى هذا الحدث على أنه منصة توفر المقومات المطلوبة للبشريّة لإبراز أفضل ما توصلت إليه في مجال الإبداع، الحلول والأفكار الملهمة نحو مستقبل أفضل. ومما لا شك فيه فإن تنظيم حدث بهذا المستوى في ظل الظروف الراهنة التي فرضت قيودا عزلت الدول عن بعضها البعض يعتبر فرصة لإعادة توحيد العالم من جديد.

وتقول بياتريكس: «نتطلع قدما إلى المشاركة في إكسبو 2020 دبي الذي يمثل منارة توجه أنظار العالم إلى الحلول المستقبلية وسيكون الأرضية المثالية للجمع بين مواطني العالم والشركات والمنظمات الدولية، مشيرة إلى إن الجهود التي بُذلك لتنظيم هذا الحدث المميز من قبل الإمارات العربية المتحدة تثبت إمكاناتها الفذة وجدارتها في استضافة الأحداث العالمية كما وتعزز مكانتها على الخارطة الدولية كشريك موثوق به للتعاون وتنفيذ المشاريع المستقبلية».