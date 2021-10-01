«جناح المرأة» في إكسبو.. صوت «نصف الدنيا»

آمنة الكتبي (دبي)

أعربت شمسة صالح الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، عن سعادتها باهتمام إكسبو 2020 دبي بالمرأة والتوازن بين الجنسين والتأثيرات الإيجابية لمشاركتها المتكافئة مع الرجل في كل مجالات التنمية ولا سيما على المستوى الاقتصادي، مشيرةً إلى أن تخصيص جناح شامل للمرأة بهذا الحدث العالمي يعكس إدراك القائمين عليه لهذه الأهمية، كما يؤكد التزام الإمارات وتبنيها لأهداف التنمية المستدامة 2030.

شمسة صالح

قالت شمسة: مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وتجسيداً لرؤية وتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة المجلس، ورئيسة مؤسسة دبي للمرأة، ستكون له مشاركة متميزة في إكسبو 2020 دبي من خلال إشرافه على جميع الأنشطة والفعاليات التي تخص المرأة وملف التوازن بين الجنسين في هذا الحدث العالمي الهام، وذلك في إطار مذكرة التفاهم التي وقعها مؤخراً مع مكتب إكسبو 2020 دبي، كما سيطلق عدداً من المبادرات والمشاريع الجديدة التي تعزز المسيرة الناجحة لدولة الإمارات في هذا المجال منذ تأسيسها عام 1971، تشمل الإعلان عن الخطة الاستراتيجية الجديدة للمجلس المنبثقة عن أهداف خطة الخمسين عاماً القادمة في الدولة، وإطلاق عدة تقارير جديدة تم تطويرها خلال الفترة الماضية بالتعاون مع جهات حكومية في الدولة ومنظمات عالمية، منها «تقرير التوازن لغد أفضل»، و«دليل أفضل الممارسات العالمية في التوازن بين الجنسين»، بالإضافة للعديد من الجلسات النقاشية التي تتحدث فيها شخصيات نسائية عالمية مؤثرة في مجالاتها، ستعقد بجناح المرأة طوال مدة إقامة الحدث.

وتشارك مؤسسة دبي للمرأة أيضاً في إكسبو 2020 بعدد من الفعاليات والأنشطة، حيث ستطلق خلاله استراتيجيتها الجديدة 2022-2026، وستقيم حفل تخريج المنتسبات لبرنامج الإرشاد المهني الذي نظمته على مدى عام كامل بالتعاون مع سفارات دول الشمال الأوروبي في الدولة، بالإضافة لعدد من المشاريع الجديدة التي تعزز الدور الاقتصادي للمرأة.

وأضافت شمسة صالح، أن إكسبو 2020 دبي يعد فرصة مثالية للتعريف بإنجازات الدولة ومسيرتها المباركة في مجال دعم المرأة والتوازن بين الجنسين أمام الأجنحة والوفود الزائرة، كما يوفر منصة عالمية لتبادل الرؤى والخبرات حول أفضل السياسات الداعمة لتمكين المرأة على المستوى العالمي.

ويعد «جناح المرأة» في معرض «إكسبو 2020 دبي»، مساحة للمناقشات الهادفة والداعمة لرؤية المرأة، وإسهاماتها في تشكيل المجتمع، كما يبرز المبادرات والحلول التي تقدمها المرأة في جميع أنحاء العالم، وتأثيرها المتلاحق لصنع عالم أفضل، والتعرف إلى التأثير الإيجابي للمرأة في العالم، والتحديات التي لا تزال تواجهها.

كما يضمن محتوى وبرامج فعاليات إبداعية، ستسهم في تجديد تأكيد التزام «إكسبو 2020» بالمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، وكذا الاحتفاء بصانعات التغيير في كل المجالات، وسيحتفي الجناح بالأدوار المهمة التي تؤديها النساء، من الشهيرات وغير الشهيرات، عبر التاريخ، والتي تواصل الاضطلاع بها في يومنا الحاضر، وذلك بناء على مبدأ مهم، وهو أنه تزدهر البشرية بازدهار المرأة.

وعبر معرض «آفاق جديدة»، وبطيف من الفعاليات والبرامج، يهدف الجناح إلى إلهام كل من يعبر أبوابه، وحثه على صنع التغيير، وذلك عبر كسر القوالب النمطية وتصحيح المفاهيم الخاطئة بشأن دور المرأة، وتسليط الضوء على طريقة مساهمة النساء والرجال معاً، في تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.

ويضم جناح المرأة خمس منصات، تركز كل منها على قصة مختلفة، وجميعها في الطابق الأرضي، ويمكن للزوّار توقع تجربة مملوءة بالإبداع، ومتعددة الحواس في جميع أرجاء الجناح، مع مجموعة متنوّعة من المبدعين والفنانين المساهمين في تصميم الجناح وتنظيمه على حد سواء، وبينهن الممثلة والمخرجة اللبنانية نادين لبكي، التي سبق ترشيحها لنيل جائزة أوسكار، والممثلة والمخرجة والمغنية وعازفة البيانو الفرنسية ميلاني لوران، ومهندسة الديكور الفرنسية لورا غونزاليس، والفنانة خلود شرفي، وهي من مواليد دبي، ومصممة الإضاءة الفرنسية بولين ديفيد، والفنان العالمي المتعدد المواهب إل سيد. وعلى مدار ستة أشهر من الفعاليات في «إكسبو 2020 دبي»، سيستضيف جناح المرأة حزمة من الفعاليات والبرامج والحوارات الهادفة، التي ستتجاوز تعزيز الفهم للمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، إلى تحفيز عمل مشترك ملموس، يمكن مشاركته مع العالم.

وتشمل الفعاليات مجلساً عالمياً للمرأة، ليعالج دورها في بناء عالم أنظف، وأكثر أماناً وصحة، وسلسلة «المرأة في شبه الجزيرة العربية والإسلام»، التي تسلط الضوء على قصص واقعية لنساء كن في الطليعة عبر التاريخ، وألهمن أخريات من جميع أنحاء العالم لبلوغ آفاق جديدة. وسيحتفل «إكسبو 2020» باليوم الدولي للمرأة في الثامن من مارس 2022، عبر استضافة منتدى عالمي، تحت شعار «صنع انطباعات جديدة». ويدعو «إكسبو 2020 دبي»، الزوار من شتى أقطار العالم، للمشاركة في صنع عالم جديد، والمشاركة في احتفال بإبداع البشرية وابتكاراتها، وتقدمها وثقافتها على مدار ستة أشهر.