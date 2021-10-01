نائب رئيس أول الشؤون السياسية في «إكسبو»: منبر للتعاون الدولي

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أكدت مها القرقاوي، نائب رئيس أول الشؤون السياسية لدى «إكسبو 2020 دبي»، أن انطلاق «إكسبو 2020» بمشاركة أكثر من 200 جهة، بينها 191 دولة، فضلاً عن الشركات والمنظمات متعددة الأطراف والمؤسسات التعليمية، يشكل منبراً ومنصة مهمة لترسيخ قوة وأهمية دور التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية الأكثر إلحاحاً.

وأوضحت أن التعاون الدولي ومشاركة الخبرات والابتكارات، يشكلان أهمية حيوية في سياق الجهود العالمية لتعزيز قدرة الجنس البشري على تجاوز ما يواجه من عقبات وللمساعدة على بناء مستقبل أكثر رخاء.

وأشارت، نائب رئيس أول الشؤون السياسية لدى «إكسبو 2020 دبي»، إلى أنه ووفقاً لاستطلاع أجراه «إكسبو 2020» مؤخراً ترى أغلبية كبيرة من المشاركين فيه أن العالم يحتاج إلى الاتحاد والتعاون بصورة أكبر، فيما أكد معظم المشاركين في الاستطلاع، ضرورة مشاركة الابتكارات والخبرات لكي يتسنى للبشرية النجاح في التصدي للتحديات الأكثر إلحاحاً.

وأوضحت مها القرقاوي أن 86% من المشاركين في الاستطلاع، أكدوا أن التعاون الدولي يمثل أمراً حيوياً لحل المشكلات، بما فيها التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد - 19»، بينما قال أكثر من النصف، إن مشاركة الخبرات والابتكارات، والتعاون بين الأفراد والمجتمعات يمثلان أهمية كبيرة لدعم الجهود الدولية لمواجهة التحديات.

مها القرقاوي

وشمل الاستطلاع الذي أجراه «إكسبو 2020 دبي» بالتعاون مع مؤسسة يوجوف، للتعرف على مشاعر الناس وآرائهم في عالم طرأت عليه بفعل جائحة «كوفيد- 19» تغييرات غير مسبوقة، أكثر من 22 ألف شخص في 24 دولة، وتناول مجموعة من الموضوعات التي تشمل الصحة والرفاهية، والسفر المستدام، وسلاسل توريد الغذاء الفعالة وتطوير المجتمعات الحضرية والريفية، وكلها ستكون نقاطاً للتركيز في برنامج فعاليات «إكسبو 2020».

زيادة فرص الشباب

وأشارت القرقاوي إلى أن الاستطلاع أظهر تبايناً في آراء المشاركين فيما يتعلق بترتيب أولوياتهم للمستقبل، حيث جاءت زيادة الفرص للشباب في الصدارة، وتلتها المشاركة الهادفة من الناس جميعهم في ما يتعلق بالقوانين والسياسات البيئية «العدالة البيئية»، ثم التشارك الدولي.

وأوضحت أن الآراء جاءت متباينة باختلاف المناطق، فالمشاركون من أفريقيا وأميركا الجنوبية وضعوا زيادة الفرص للشباب بوصفها الأكثر أهمية لتحقيق تقدم، بينما احتل توفير فرص متساوية للنساء والفتيات صدارة أولويات المشاركين من أستراليا وأميركا الشمالية، ورأى المشاركون من أوروبا أن التعاون الدولي هو الأكثر أهمية للمستقبل.

التفاؤل بمستقبل الاستدامة

وقالت، إنه رغم أن %32 فقط من المشاركين متفائلون بقدرة الإنسانية على التصدي للتغيّر المناخي، فإن ثلاثة من كل خمسة (%61) قالوا إنهم متفائلون بشأن المستقبل المستدام في العالم، مشيرة إلى أن نسب التفاؤل فيما يتعلق بالاستدامة تتباين كذلك من دولة إلى أخرى، ففي إندونيسيا جاءت نسبة التفاؤل أكبر حيال المستقبل المستدام بنسبة (%82) تلتها الهند (%72) ودولة الإمارات (%72) ونيجيريا (%69، مقابل نسب أقل في كندا (%42) وألمانيا (%36) وفرنسا (%35) والمملكة المتحدة (%30) والسويد (%30).

وأشارت مها القرقاوي، إلى أن «إكسبو 2020» الذي يأتي في مقدمة الأحداث العالمية الضخمة التي تقام منذ تفشي جائحة «كوفيد - 19»، سيدعو الزوار من مختلف أنحاء العالم إلى المشاركة لنصنع معاً عالماً جديداً، في احتفال بإبداع البشر وابتكاراتهم، وبالتقدم والمستقبل، يدوم ستة أشهر.