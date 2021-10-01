إكسبو.. الحلم أصبح حقيقة

هزاع أبوالريش (أبوظبي)

إكسبو 2020 هو ذلك الأمل الذي أصبح واقعاً بفضل معطيات العقل، الذي أدرك أن الحياة عجلة كبيرة، يجب أن تتحرك وتمضي قُدماً، ولا تقف لتستمر في الدوران والبقاء، ففي الحركة يحدث الكمال وتسمو الإرادة، وفي الإرادة تبرز المنجزات، وتبدو الإنجازات كتاباً مفتوحاً يشرح كيف تجاوزت الطموحات عقبة الأسئلة، وكيف وصلت إلى نقطة التلاقي مع الآخر، والتساقي بمضمون الفكرة النيّرة التي ترسم معالم الطريق، وتفتح أفق المستقبل بمسارات ٍمشرقة، وتطلعاتٍ ترنو إلى غدٍ زاهر بالآمال والتحديات المبهرة. من بداية حلم الانطلاقة بمشاركة إمارة أبوظبي في معرض إكسبو أوساكا في اليابان عام 1970، إلى دخول الإمارات في بوتقة التحديات الكبرى، وصولاً إلى إكسبو 2020 دبي، ذلك الوعي التاريخي.. ذلك المضمون الأزلي.. ذلك الإرث العريق، المستلهم من القدرات المختزلة في العمق البشرية، هو النقلة الفكرية الممتزجة بروح العزيمة والإصرار، والبعد النبيل، والأصيل، الذي يذهب بنا مستحضراً جمالية القيمة، والثيمة الإنسانية في أعلى صورها، وفي أرقى مضامينها الغريزية. إكسبو 2020 رؤية فكرية قبل أن يكون أساساً مادياً بحتاً، حيث إن الفكرة فيه تكمن في النبوغ والبلوغ إلى غاياتٍ أرحب، حيث تكمن أنهار العطاء، ويبدو فيها إكسبو حكاية الطفرة التي تحولت إلى ظاهرة، ثم واقع لا يمكن التخلي عنه ما دامت العقول الإماراتية تحمل الهوية الوطنية، وتطوف بها في وجدان العالم لترسم البهجة في نفوس البشرية، وتعكس الصورة المثلى لذلك الإنسان العربي، ابن الصحراء.

في الإرادة.. حياة

يقول الفيلسوف فرانسوا دو لاروشفوكو: «قلّة من الناس يعرفون الموت. فالمرء لا يتحمل فكرته عادةً بقرارٍ، بل انطلاقاً من الحمق والعادة، وأغلب الناس يموتون لأنهم لا يستطيعون الامتناع عن الموت»، حيث يعطي لنا مؤشراً مهماً في معنى الإرادة التي تخرج من الداخل، من العمق، لتكون منهلاً وموئلاً يسقي جداول الحياة بعذوبة البقاء، وجمالية الوجود بأحلام فضية تغزل حرير معطفها أنامل ناصعة البياض، وتخيط سبل مسيرتها نحو غايات أبعد من مواطن النجمة.

طموحات الحياة، وإصرار البقاء وعزيمة الأفذاذ تعطي طابعاً لأن يكون المشهد الدولي في مشاركة إكسبو 2020، ليس إلا نبذة من مسيرة وطنية حافلة، وتاريخ زاخر، وإرث متواصل جذره في الأرض فرعة في السماء، مثل شجرة عملاقة وارفة الأغصان، تظلل رؤوس الطموحات حتى أصبحت الأحلام واقعاً يتغنى بقيثارة الأمنيات الزاهية، وصار الإنسان في هذا الوطن، على هذه الأرض، ينعم بثراء المعطى، ورخاء السريرة، ذاهباً إلى المستقبل، وكأنه على موعد مع السعادة.

منذ سنوات والإمارات تشذب وريقات إكسبو، وترتب ملفات هذا العرس الثقافي البهيج ليكون محفلاً دولياً، ومرتعاً لغزلان الحياة، وموئلاً لجميع النفوس حتى ترتوي من فيض ما آلت إليه هذه الأرض لأن تكون واحة للطيور المهاجرة، واستراحة الأفئدة من عطش قيض الأزمنة، ووحشة بعض الأمكنة الخالية من ألوان الجمال. من الإمارات تنطلق الفكرة، وفي إكسبو تبدو النظرة ثاقبة، واثبة نحو غايات الارتقاء ورايات النشوء، لأن يكون الآخر هو المصير المشترك، ويكون الإنسان واحداً في الوجود، والجميع مكملاً لبعضه بعضاً، ولا فرق بينهم. حضور مفعم بالمشاركة والتداخل الفكري البنَّاء الذي يخدم الإنسانية، ويصب في قالب الحياة عاطياً روحاً من الألفة والتناغم والانسجام اللامتناهي، هذا الخيط المتصل ما بين الإنسان والآخر، يجعل التعايش أكثر سلماً، وأكثر تعاطياً مع المشهد الحياتي لأن يكون الإنسان هو السبيل الحقيقي للرقي والتقدم والانفتاح.

إكسبو.. أنا والآخر معاً

رسائل فلسفية عميقة يتضمنها إكسبو 2020 ما بين أروقة المكان، لتكون المشاركات فيه مثل فراشات ترفرف بأجنحتها عالياً في سماء النفس، في فضاء الروح، ليكون الوطن عبارة عن بستانٍ كبير، والإنسان في داخله تلتف حوله زهور اللوتس والقرنفل والأقحوان ناثرة شذاها لتعطر زوايا القلب، وتسطر ملحمتها الشاعرية بأريج من العطاء الزاخر، ببوحٍ وفوح. حضور إكسبو في الإمارات اليوم، فكرة أخرى تضاف إلى أفكار وطنية سابقة، تملأ وعاء العقل بمهارات التعاطي مع الآخر، لصياغة غد مشرق، وكل ما تحتاجه الإنسانية لتصبح الحياة أكثر اخضراراً وازدهاراً وتطوراً.