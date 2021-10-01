الإعلامي الكويتي محمد الملا يكتب: «إكسبو 2020 دبي» رسالة إلى العالم من أرض التسامح

إكسبو 2020 دبي رسالة إلى العالم مفادها أن الحياة الطبيعية عادت بعد أزمة كورونا.رسالة تنطلق من أرض التسامح والمحبة من أرض الإنجازات بدولة الإمارات العربية المتحدة. هذا التجمع لكل دول العالم في إكسبو 2020، يمثل صورة جميلة تجمع الثقافات والمحبة والعادات الطيبة لكل دول العالم، وتعطي الجميع فرصة للتعرف على ثقافات دول العالم، وهي رسالة من أرض الإمارات لعودة الثقة والطمأنينة والانتقال للمستقبل المشرق الذي يجمع الدول ولا يفرقها نحو عالم ينتشر فيه السلام واستطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة أن تصنع معجزة العالم الثامنة في معرض إكسبو 2020 الذي كان شعاره «تواصل العقول» وصنع المستقبل، وتعتبر فرصة لكل دول العالم لبناء المستقبل، وعلى الرغم من وجود كل المصاعب تعهدت دولة الإمارات بتنظيم إكسبو 2020، وكما تعودنا استطاعت الإمارات كعادتها أن تصنع المعجزة، وتنظم معرض إكسبو 2020 الذي ينظم لأول مره في بلد عربي وإسلامي ويعتبر من المعارض المتميزة وهو حدث دولي سيتابعه كل العالم.

والهدف السامي للمعرض يتمثل في نشر التسامح وصنع المستقبل، فالإمارات جمعت العالم بثقافته في معرض إكسبو 2020، ولقد نجح المعرض قبل أن يبدأ والإمارات دائماً تصنع المعجزات، حتى تكون الرقم واحد، وفي إكسبو 2020 حققت التميز.