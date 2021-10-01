«إسعاف دبي» لضيوف إكسبو: صحتكم أمانة

سامي عبد الرؤوف (دبي)

لم تترك دبي شيئاً للصدفة في إكسبو دبي 2020، ووفرت كل الإمكانات والمتطلبات اللازمة لجعل الحدث استثنائياً، بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، ليستمتع الضيوف بالحدث العالمي في مدينة الريادة والتفوق الإنساني والتنموي، ليكون حضورهم إلى دبي مدينة الأمان والرفاهية، ومشاركتهم في المعرض ذكرى استثنائية.

ومن أبرز الخدمات التي لفتت اهتمام الجمهور في اليوم الأول للمعرض، أمس، الخدمات الإسعافية التي تقدمها مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، حيث انتشرت خدمات الإسعاف لتغطي جميع أنحاء المعرض من خلال 20 نقطة إسعافية موجودة في حرم إكسبو موزعة على 6 قطاعات، هي: (الوصل بلازا، التنقل، الاستدامة، الفرص، الفرسان، اليوبيل).

ويقوم على توفير هذه الخدمات 164 متخصصاً من فريق عمل مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، متواجدون على مدار الساعة في إكسبو 2020، منهم 54 مسعفاً مواطنا، وطبيبان للطوارئ و20 مشغل مركبة إسعاف. كما توفر المؤسسة، 35 سيارة إسعاف متنوعة، من بينها 9 مركبات إسعاف حديثة تم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية من التنفس الاصطناعي، وأجهزة الصدمة الكهربائية والملف الرقمي للمريض وغيرها.

وقال خليفة حسن الدراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، في تصريحات لـ«الاتحاد»: «نستهدف تقديم خدمات إسعافية متخصصة تعتمد على نوع ومكان طلب الخدمة لتقديم خدمات الطب الطارئ للزوار والمشاركين من باب بث الشعور بالأمان والطمأنينة».

وأضاف: «خصصنا للحدث مجموعة من الكفاءات الإدارية والتخصصية قادرة على أن تعكس الصورة المشرفة للشخصية الإماراتية، وقد وضعنا خطة استراتيجية وخططاً تنفيذية من خلال فريق عمل متنوع لإدارة وتنظيم الحدث بما يتوافق مع رؤية حكومتنا الرشيدة في تقديم حدث استثنائي يليق بسمعة الإمارات».

وأكد أن هناك الكثير من الخدمات الإسعافية التي ستتولى المؤسسة القيام بها، من أبرزها عمل الإسعافات الأولية اللازمة لما قبل المستشفى، وعمل فحوصات «كوفيدـ 19» للزوار.

ولفت إلى نقل المرضى والمصابين إن لزم الأمر لتكملة العلاج، وتوفير أجهزة الصدمات الكهربائية في حرم إكسبو 2020، وأيضاً تدريب طاقم إكسبو على الإسعافات الأولية، والتطبيب عن بُعد.

من جهتها، تحدثت المواطنة عائشة سالم، فني طب طارئ متقدم، بمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، عن التجهيزات الفنية التي توفرها المؤسسة في مواقع إكسبو، مشيرة إلى توفير 6 سيارات جولف تستخدم في داخل حرم إكسبو حيث يصعب لمركبات الإسعاف الدخول لبعض الأماكن أو الوصول إليها، فتقوم مركبات الجولف المزودة بنقالات لإخلاء المرضى والمصابين لأقرب نقطة إسعافية لإجراء اللازم، لافتة إلى أن هناك 6 دراجات كهربائية للاستجابة السريعة للبلاغات الطارئة والأماكن الضيقة ومزودة بجميع المعدات الطبية اللازمة للتدخل الطبي ما قبل المستشفى، بالإضافة إلى وجود باص إسعاف ميداني (مستشفى ميداني متنقل)، ضمن وحدة الدعم الميداني المجهزة للدعم والإسناد.

كما توفر «إسعاف دبي»، مخزناً متنقلاً، ورشة متنقلة، مع وجود 8 مستجيبات للاستجابة في المواقف التابعة لإ كسبو لخدمة الجماهير من وقت الوصول لحين المغادرة،

وتوفير أجهزة الصدمات الكهربائية للمباني التابعة لإكسبو وتدريب الطاقم عليها، حيث تعتبر منطقة إكسبو ضمن مبادرة مدينة دبي للقلب السليم.