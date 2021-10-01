الطيران يبهر زوار إكسبو

سامي عبد الرؤوف (دبي)

شهدت فعاليات إكسبو 2020 دبي، فقرة استعراضية لتحليق الطيران بطريقة جذبت انتباه واهتمام الجمهور الموجود في الساحات الخارجية، في تمام الساعة الرابعة بعد عصر أمس، ما دفعهم لالتقاط صور لهذه الحركات الاستعراضية.

وظلت مجموعة من الطائرات لدقائق عدة في سماء منطقة إكسبو دبي، تحلق بطريقة متداخلة وبحركات تتسم بالدقة والمهارة، حتى أنها استجلبت صيحات الجمهور تعبيراً عن الإعجاب لمهارة هؤلاء الطيارين.

وقالت إحدى الزائرات من المملكة العربية الشقيقة: «لقد بهرتني هذه العروض، أنها تدل على تميز الإمارات في كل شيء، وهذا فخر للعرب والمنطقة بأسرها، فقد تعودنا على تميز شقيقتنا الإمارات في كل شيء».

فيما قال الزائر محمد علي من مصر: «لقد رأينا اليوم – أمس- قمة الإبهار والدقة والجمال في كل شيء، لم يتركوا شيئاً للمصادفة، ما يجعل المكان مصدر جذب وفخر لهذه الدولة الخليجية وللعالم العربي بأسره».

كما شهدت الساحات الخارجية العديد من الفقرات والفعاليات، أبرزها الفعاليات الغنائية التي تميز حضارات العديد من الشعوب والدول المشاركة في معرض إكسبو دبي 2020 التي تصل إلى 192 دولة.