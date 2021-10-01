«إكسبو 2020 دبي».. العالم بين يديك

أبوظبي (الاتحاد)

يهدي «إكسبو 2020 دبي»، زواره من مختلف الجنسيات جواز سفره الخاص الذي يتيح للقاطنين في الدولة وزوارها «السفر» في أرجاء العالم، والاحتفال بجولتهم العالمية أثناء استكشافهم الأجنحة المشاركة في الحدث الدولي، التي يزيد عددها على 200 جناح.

ويشجع جواز سفر «إكسبو» الزوار على رؤية أكبر عدد ممكن من الأجنحة أثناء الحدث الدولي الذي يستمر 182 يوماً، كما يسمح لهم باستعادة ذكريات تجاربهم بعد انتهاء زيارتهم. واستوحي تصميم جواز سفر «إكسبو 2020 دبي» من تراث الإمارات، ليربط بين الماضي والحاضر، ويبدو كجواز سفر رسمي، ويتكون من 50 صفحة تحوي تصميمات وصوراً لأجنحة الموضوعات الثلاثة (عالم الفرص - جناح الفرص، وألِف - جناح التنقل، وتيرّا - جناح الاستدامة)، بالإضافة إلى ساحة الوصل - القلب النابض لموقع إكسبو - فضلاً عن معالم أخرى في دبي ودولة الإمارات.

ويأتي جواز السفر القابل للتخصيص بميزات أمان محسّنة، بما فيها رقم فريد ومساحة لإدراج صورة بحجم تلك المستخدمة في جواز السفر العادي وبيانات شخصية وصور مخفية بعلامة مائية على كل من صفحاته، بما يحول دون وجود جوازَين متشابهين. ويحتفي جواز سفر «إكسبو 2020» بالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عبر صفحة خاصة مختومة بورق ذهبي، وصورة فوتوغرافية تعود إلى عام 1971، حين احتفلت دولة الإمارات بتأسيس اتحادها، وفي الثاني من ديسمبر المقبل، سيحظى زوار «إكسبو» بختم خاص احتفالاً بالذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان جواز السفر المميز هذا استُحدث في إكسبو مونتريال 67، وأصبح منذ ذلك الحين من أشهر هدايا إكسبو الدولي التذكارية للزوار الراغبين في الاحتفاظ بسجل لجميع ما يزورون من أجنحة الدول المختلفة، وجمع أختام دخول هذه الأجنحة تذكاراً لهم.