«نوتردام دو باري» في جناح فرنسا بــ«إكسبو»

دبي (وام)

أطلق أمس جناح فرنسا في إكسبو 2020 تجربة «نوتردام دو باري» وهي معرض تفاعلي عن تاريخ الكاتدرائية الممتد 850 عاماً باستخدام تصميم المشاهد «السينوغرافيا» المادي والواقع المعزز، ويصحب المعرض الذي يفتح أبوابه حتى الأول من نوفمبر زواره في رحلة للتعرف إلى مرحلة بناء الكاتدرائية في العصور الوسطى ومكانتها في الحياة الدينية والثقافية، وكذلك إلى أعمال الترميم التي تخضع لها حالياً إثر الضرر الذي لحق بالمبنى المدرج على لائحة التراث العالمي نتيجة حريق في شهر إبريل 2019.

وتوفر أجهزة «هيستوباد» وهي أجهزة لوحية حديثة طورتها الشركة الناشئة الفرنسية «هيستوفيري» للزوار تجربة افتراضية وتفاعلية للفعاليات التاريخية التي شهدتها الكاتدرائية مثل بناء برجها الشهير وتتويج نابليون بونابرت إمبراطوراً فيها.

وتتيح أيضاً تقنية «هيستوباد» المعززة للزوار فهم مدى تعقيد أعمال الترميم ومختلف المهارات والحرف المرتبطة بإعادة بناء المبنى التاريخي، وتأتي هذه التجربة التي تنطلق ليلة احتفالات اليوم الوطني الفرنسي في إكسبو 2020 قبل افتتاح معرض «نوتردام دو باري» الأكبر الذي سيقام في مدرسة «كوليج دي برنادان» في مدينة باريس عام 2022.