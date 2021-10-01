«إكسبو دبي».. آلاف الزوار في ضيافة المستقبل

مصطفى عبد العظيم (دبي)

استقبل معرض إكسبو 2020 دبي خلال يومه الأول أمس، آلاف الزوار الذين توافدوا من كافة إمارات الدولة ومن مختلف الجنسيات والأعمار، ليسجلوا أنفسهم ضمن أوائل الزوار للحدث العالمي والتعرف على ما تقدمه الأجنحة من تجارب ثقافية غامرة وابتكارات وحلول تكنولوجية تسهم في صنع المستقبل.

ومنذ أن شرع المعرض أبوابه رسمياً أمام الزوار في العاشرة من صباح أمس وحتى الساعات الأخيرة من موعد الإغلاق في الثانية من صباح اليوم، شهدت أجنحة وساحات ومناطق المعرض، حركة كثيفة من الزوار الذين استهلوا جولاتهم بالتعرف على خريطة الموقع وتوزيع المناطق والأجنحة، ومن ثم التجول بين أجنحة الدول المشاركة، والاستمتاع بما تقدمه من برامج ومحتوى وفعاليات ترفيهية وثقافية متنوعة.

وجسد الإقبال الواسع للزوار من مختلف شرائح المجتمع، على زيارة إكسبو 2002 دبي، الوعي الكبير لديهم بأهمية وقيمة وحجم هذا الحدث العالمي الضخم الذي يقام في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا للمرة الأولى منذ 170 عاماً، وحرصهم على الاستفادة منه وتحقيق شعاره تواصل العقول وصنع المستقبل والتعرف إلى ثقافات 192 دولة مشاركة والاطلاع على أحدث التقنيات في مجال الفرص والتنقل والاستدامة.

ويفتح إكسبو 2020 دبي أبوابه يومياً أمام الزوار في العاشرة صباحاً وحتى 12 صباحاً طيلة أيام الأسبوع، وتمتد حتى الثانية صباحاً يومي الخميس والجمعة.

وتزايد أعداد الزوار بشكل لافت خلال الفترة المسائية التي شهدت حركة كثيفة واصطفاف طوابير طويلة من الزوار أمام العديد من الأجنحة والتي كان من أبرزها جناح دولة الإمارات، وجناح المملكة العربية السعودية، والجناح المصري، وجناح سويسرا، وجناح الصين، والهند، والفلبين، انتظاراً لدورهم في الدخول لمدة زادت في بعض الأجنحة على نصف الساعة.

واتسمت تدفقات الزوار بالتنوع بين الأسر والعائلات والأفراد والمجموعات الشبابية والأفراد، الذين حرصوا جميعاً على التجول في مختلف الأجنحة ومناطق المعرض والمنتزهات والحدائق، والاستمتاع بالعروض الإبداعية التي تقدم في ساحة الوصل، التي جذب أنظار العالم خلال حفل الافتتاح الأسطوري لإكسبو 2020 دبي.

وشهد المعرض أمس قيام العديد من أجنحة الدول والشركاء الرئيسيين لإكسبو 2020 دبي، بتنظيم احتفالات رسمية إيذاناً باستقبال الزوار على مدار الحدث الممتد حتى 31 مارس 2022، والإعلان عن برامج المحتوى والتجارب الثرية التي تقدمها للزوار والضيوف.