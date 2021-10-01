كندا ترحّب بالعالم من «إكسبو 2020»

دبي (الاتحاد)

رحّبت كندا بالعالم في معرض إكسبو 2020. ويعد الموضوع الرئيسي لجناح كندا هو «نفكر في المستقبل»، إضافة إلى الموضوعين الفرعيين للابتكار والتنوع، بمثابة دعوة للاحتفال ببراعة الإنسان. وتسلط هذه الموضوعات الضوء على المكانة القيادية التي تتمتع بها كندا، ومقاطعاتها وأقاليمها، ومدنها في العديد من المجالات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والتعليم، والرقمنة، والتطبيب عن بُعد، والتكنولوجيا النظيفة، والزراعة، والعلوم الصحية، والفضاء.

وعلى الجانب الفني، يتولى كل من المجلس الوطني للسينما في كندا (NFB)، والمركز الوطني للفنون (NAC)، وشركاء آخرون مهمة تقديم العروض الثقافية الكندية في دبي. وبينما شارك المجلس الوطني للسينما في كندا في ابتكار العمل الفني TRACES بجوانبه الغامرة والتفاعلية والذي تم تركيبه خارج الجناح، يستعرض البرنامج الثقافي للمركز الوطني للفنون مدى اتساع وتنوّع فنون الأداء الكندية في مجالات الموسيقى والرقص والمسرح، وغيرها.

واعتباراً من الأول من أكتوبر، أصبح في إمكان الكنديين والأفراد في جميع أنحاء العالم الاستمتاع بتجارب جناح كندا في معرض إكسبو 2020 دبي كما لو كانوا في قلب الحدث، وذلك بفضل التجربة الافتراضية الاستثنائية التي يوفرها المجلس الوطني للسينما في كندا عبر الموقع الإلكتروني: thefutureinmind.ca. وهناك، سيتم عرض أركان جناح كندا على الإنترنت عبر ملحمة شاعرية غامرة.

وأعربت حكومة كندا عن ثقتها في الإجراءات التي اتخذتها حكومة الإمارات ومنظمو إكسبو استجابة لجائحة «كوفيد-19».