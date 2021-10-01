«إكسبو دبي».. تنوع «بيولوجي» في جناح إيطاليا

دبي (الاتحاد)

يعمل الجناح الإيطالي في إكسبو دبي، بمشاركة 70 شريكاً مؤسسياً، و50 جهة راعية للأعمال، و15 إقليماً و30 جامعة، على الترويج لبرنامج معمق من المنتديات متعددة المواضيع والنقاشات الراقية لتحليل التحديات الأكثر تكراراً للبشرية، مع الإشارة إلى الحلول اللازمة والقادرة على توليد النمو والابتكار والتعاون الدولي.

بالإضافة إلى معالجة القضايا الرئيسة التي تتخصص بمواضيع المناخ والفضاء والتنمية الحضرية، وتعزيز الحوار بين الثقافات وتحديات الابتكار والرقمنة في قطاع الرعاية الصحية والزراعة والاقتصاد الأزرق، ستجمع أجندة المنتديات المتعددة بالمجالات صانعي السياسات رفيعي المستوى وخبراء دوليين وطلاباً شباباً وممثلين عن عالم الأعمال لمناقشة هذه الموضوعات، وتسليط الضوء على مساهمة إيطاليا في تطوير نماذج تعاونية جديدة حول القضايا الرئيسة في جدول أعمال الأمم المتحدة 2030.

وموضوع الأسبوع الأول من إكسبو دبي حول «المناخ والتنوع البيولوجي»: في جناح إيطاليا، سيتم تحليل الموضوع في عدة مبادرات تركز على مدينة البندقية، التي تم تقديمها كمثال لمختبر محلي ونموذج دولي لكيفية مكافحة آثار تغير المناخ وتعزيز عمليات التحول البيئي المبتكرة والابتكار الثقافي والاجتماعي. وفي الثالث من أكتوبر، سيطلق أحد المنتديين الاثنين المخصصين عن إطلاق مدينة اللاجون برنامج ترشيح البندقية كعاصمة عالمية للاستدامة على منصة إكسبو العالمية.