معز.. من أوائل حضور «إكسبو» رغم الكرسي المتحرك

سامي عبد الرؤوف (دبي)

رغم عدم قدرته على المشي، قرر معز فداء علي، هندي الجنسية، أن يكون حاضراً في اليوم الأول لافتتاح معرض إكسبو دبي 2020، ومن أوائل أفراد الجمهور الذين قدموا مع افتتاح بوابات المعرض أمس الجمعة.

وجاء معز، الذي يقيم في الإمارات منذ 45 عاماً، إلى المعرض على كرسي متحرك مصطحباً معه، عائلته؛ لأنهم يرون أن الإمارات تستضيف حدثاً عالمياً، وأتت به إلى الشرق الأوسط لأول مرة. وقال علي، الذي يعمل بائعاً للأقمشة، إن «الإمارات أحضرت لنا ثقافات الشعوب وحضارتهم إلى دبي، ووفرت لنا كل سبل المعرفة والوقوف على هذه الإرث العالمي، ولذلك جئنا لنتعرف على بعض هذه الأشياء».

وأكد انه سيأتي مرات عدة لزيارة معرض إكسبو، ولن يجعل الإصابة التي منعته من القدرة على الحرة على قدميه تمنعه عن تحقيق هدفه بزيارة المعرض مرات كثيرة، مشيراً إلى أن المعرض فرصة ذهبية لمشاركة لأفراد العائلة، حيث تتوفر هنا كل مقومات الراحة، ودعا، علي جميع المقيمين، إلى الحضور لمعرض إكسبو دبي، ليتعرفوا على العالم عن قرب وما تتميز به كل دولة عن الأخرى، بالإضافة إلى الاطلاع على تقنيات المستقبل وما يمكن أن تكون عليه الابتكارات والتكنولوجيا خلال العقود المقبلة، حيث ستغير وجه العالم في ظل التقدم المذهل الذي يحدث حالياً ومستقبلا.