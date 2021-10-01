سيف بن زايد يستقبل مشاركين في مؤتمر السياسات العالمي بأبوظبي

سيف بن زايد يستقبل جوزيف بوريل

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استقبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، كلاً من معالي جوزيف بوريل المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي وقداسة البطريرك المسكوني برثلماوس الأول رئيس أساقفة القسطنطينية اللذين يشاركان في الدورة الـ14 لمؤتمر السياسات العالمي الذي تستضيفه أبوظبي.

ورحب سموه، خلال اللقاء، بالمشاركين وأعرب عن تمنياته لهما بالتوفيق في المؤتمر، مؤكداً أن تعدد الملتقيات الفكرية والثقافية والسياسية والحوارية وتنوعها يعد من المظاهر الحضارية التي تتسم بها المجتمعات المتقدمة مما يعزز فكرها وثقافتها ووعيها بتحديات الحاضر والمستقبل وسعيها للبحث عن حلول مستدامة لمواجهتها. سيف بن زايد يستقبل البطريرك المسكوني برثلماوس الأول وتبادل سموه مع الضيفين الأحاديث حول المحاور والقضايا التي يتناولها المؤتمر في دورته الجديدة وأهمية إيجاد الحلول وطرح الرؤى والأفكار بشأن العديد من القضايا التي تهم مستقبل المجتمعات.

يذكر أن المؤتمر، الذي يعقد خلال الفترة من الأول إلى الثالث من شهر أكتوبر الجاري، يناقش خلال جلسات عدة مواضيع وقضايا متنوعة تشمل الآفاق السياسية والاقتصادية بعد جائحة "كوفيد-19" والدروس المستفادة منها، إضافة إلى العالم الرقمي بعد الجائحة والصحة العالمية والتكنولوجيا والأخلاق بجانب الأبعاد الجيوسياسية لإمداد المواد الخام المهمة في المستقبل والشرق الأوسط عام 2030 والجوانب الجيوسياسية والاقتصادية.

المصدر: وام