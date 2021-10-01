«أوركيد» نادرة باسم «أم الإمارات» في «إكسبو 2020»

دينا جوني (دبي)

أعلن جناح سنغافورة عن نيته إحضار زهرة «أوركيد» نادرة تحمل اسم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، لعرضها في جناحه في إكسبو 2020 الواقع في منطقة الاستدامة، وفقاً للاري ناغ، المفوّض العام لجناح سنغافورة، في تصريح لـ«الاتحاد». وقال ناغ إن سنغافورة أسست جناحاً خاصاً في حديقتها النباتية الوطنية يضم الزهور النادرة التي أطلق عليها أسماء شخصيات مهمة ومؤثرة في العالم.

أكد جوشونغ تنغ، مدير «الجناح الأكثر اخضراراً»، أنه في اليوم الوطني لسنغافورة في 22 يناير المقبل، سيعرض الجناح زهرة أوركيد تم تهجينها خصيصاً للحدث العالمي، وهي تمثل نخبة الهندسة الخضراء التي تتبعها سنغافورة في حديقتها النباتية.

وشرح تنغ أن «دندروبيوم الشيخة فاطمة» هو اسم الزهرة النادرة الذي أطلقته سنغافورة في 2017 تقديراً لإسهامات سموها في المجال الإنساني على المستوى المحلي والعالمي ولكونها تمثل نموذجاً للمرأة العربية. ولفت إلى أن تلقيح الزهرة طبيعياً يجعل نمو «الأوركيد» مفتوحاً على احتمالات لانهائية، مؤكداً أن عرض الزهرة في دبي مشروط برغبة الطبيعة وتفتح الزهرة في الوقت المناسب باللون والحجم المناسبين. وقال إن الأوركيد هي الزهرة الوطنية لجمهورية سنغافورة، وعزيزة على قلوب أهل البلد، وبالتالي فإن إطلاق اسم شخصية أو حدث على نوع نادر من تلك الزهرة، يعني أن سنغافورة تقدّم جزءاً مصغراً من روحها وتراثها وعلمها وقيمها بحب وفخر. وقال إن سنغافورة حوّلت ذلك إلى تقليد يتبع مع رؤساء الدول وكبار الشخصيات التي تربطها علاقات قوية مع جمهورية سنغافورة.