في حفل تدشين أعمال جناح المملكة في «إكسبو».. السعودية تعكس روحها المتجددة ورؤيتها المُلهمة

دبي (الاتحاد)

دشّن معالي المستشار في الديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، نائب رئيس اللجنة الإشرافية لجناح المملكة العربية السعودية المشارك في معرض «إكسبو 2020 دبي»، أعمال وأنشطة الجناح رسمياً، في حفل أقيم أمس بمقر الجناح، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الدولة تركي بن عبدالله الدخيل، والمفوض العام للجناح السعودي المهندس حسين حنبظاظة، وجمع من سفراء دول مجلس التعاون الخليجي، ومسؤولين وشخصيات ثقافية من العالم.

وتنقّل معالي محمد التويجري بين أقسام الجناح، مُطلعاً على برامجه وأنشطته المتنوعة التي تعكس الصورة الزاهية للمملكة العربية السعودية، والتي توزعت على أربع ركائز رئيسية تشمل الطبيعة والناس والتراث والفرص الاستثمارية، إلى جانب محطة للطاقة والاستدامة، وحضور متألق للحِرف السعودية التراثية، والعروض الفلكلورية الشعبية، والأطباق الشهيرة التي تمثل مختلف مناطق المملكة.

نمو وازدهار

وعبّر معاليه عن اعتزازه بما رآه في الجناح من محتوى إبداعي ثري، قدّمه شباب وشابات الوطن المشاركون في الجناح، والذين نقلوا صورة مشرفة عن أبناء المملكة العربية السعودية وقيمهم الرفيعة والمُرحبة بالعالم. مضيفاً معاليه بأن الجناح «يُترجم ما وصلت له المملكة من نمو وازدهار في عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظه الله، وبلادنا تحضر في هذا المحفل العالمي بروحها الشابة المتجددة والمتطلعة نحو مستقبل مزدهر للمنطقة وللعالم، بمشاريعها الطموحة، ورؤيتها المُلهمة، رؤية السعودية 2030، التي صاغها سمو سيدي ولي العهد، حفظه الله، ليأخذ بلادنا نحو آفاق تنموية واسعة».

خلال افتتاح جناح المملكة العربية السعودية (من المصدر)

وأشار المفوض العام للجناح السعودي المهندس حسين حنبظاظة إلى أن المشاركة السعودية في معرض «إكسبو 2020 دبي» تأتي انطلاقاً من القيمة الحضارية التي تملكها المملكة العربية السعودية، وإمكاناتها وطموحاتها التي ستعطي إضافة حقيقية لزوّار معرض عالمي مثل «إكسبو»، مبيناً بأن جناح المملكة سيقدم أنشطة وبرامج مميزة تغطي المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية كافة، وتستهدف كل الشرائح من الأطفال والأسرة إلى رجال الأعمال والمستثمرين، وسيتمكن الزائر من معرفة الفرص الاستثمارية في المملكة، كما ستقدم المملكة فيه تجربتها في التحول إلى العالم أيضاً. ويستمر نشاط الجناح حتى شهر مارس من العام المقبل 2022، ضمن فعاليات الدورة الجديدة من معرض «إكسبو 2020 دبي» التي تحمل عنوان «تواصل العقول.. وصنع المستقبل»، ويشارك فيها أكثر من 190 دولة، من بينها المملكة التي يأتي جناحها داخل مبنى تبلغ مساحته 13 ألف متر مربع، يعد ثاني أكبر جناح بعد جناح دولة الإمارات العربية المتحدة، الدولة المستضيفة للمعرض. وجاء تصميم المبنى متسقاً مع أعلى معايير الاستدامة البيئية، حيث حصل على الشهادة البلاتينية في نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة LEED من مجلس المباني الخضراء الأميركي (USGBC)، ما جعله واحداً من أكثر التصاميم استدامة في العالم.

محاور متعددة

وقد تم تصميم محتوى الجناح تحت إشراف لجنة وطنية رسمية برئاسة صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، وبما يعكس الواقع الحضاري الغني للمملكة عبر محاور متعددة، تشمل الطاقة والاقتصاد والتنمية والتاريخ والطبيعة والحياة، حيث يتضمن الجناح عروض محطة للطاقة والاستدامة، إلى جانب محاكاة أربعة عشر موقعاً سعودياً في مساحة إجمالية تبلغ 580 متراً مربعاً، منها: حي الطريف، والحِجر، وجدة التاريخية، والفنون الصخرية في منطقة حائل، وواحة الأحساء. وعبر نافذة إلكترونية تعلوها بلورات سينوغرافية يبلغ عددها 2030 بلورة، يعرض الجناح أهم مشاريع المملكة العملاقة التي يجري العمل عليها حالياً على غرار مشروع القدية، ومشروع تطوير بوابة الدرعية، ومشروع البحر الأحمر، وغيرها من المشاريع التنموية.