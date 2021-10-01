البرلمان العربي: «إكسبو دبي 2020» نقطة تحول نحو انطلاقة جديدة

القاهرة (وام)

اكد محمد أحمد اليماحي نائب رئيس البرلمان العربي أن تنظيم دولة الإمارات العربية المتحدة لمعرض «إكسبو دبي 2020» يأتي تتويجاً لكافة الجهود البناءة والعظيمة التي تبذلها الدولة وقياداتها طيلة السنوات الماضية والتي وضعت دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة، فضلاً عن ما حققته من إنجازات على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وهنأ اليماحي القيادة الرشيدة بالدولة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»،وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي « رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتنظيم هذا الحدث الضخم والذي يأتي متزامناً مع احتفالات الدولة بالعيد الخمسين. وقال: إن تنظيم الحدث اليوم سيخلد في تاريخ الدولة كنقطة تحول هامة نحو انطلاقة جديدة ومنصة جديدة ستحدث منها دولة الإمارات العالم بشكل مختلف وبلغة جديدة وبانطلاقة جديدة في ذكرى يوبيلنا الذهبي.