سفير الدولة لدى تايلاند: «إكسبو» منصة بارزة لخلق الفرص

دبي (وام)

أكد سيف عبدالله محمد الشامسي، سفير الدولة لدى تايلاند، أن إكسبو 2020 دبي يخلق الفرص الواعدة لكافة الدول المشاركة، ويسهم في دعم الجهود المبذولة لتحفيز الاقتصاد العالمي، وتعزيز الثقة في القطاعات التي تأثرت بجائحة «كوفيد - 19». وقال في حوار لوكالة أنباء الإمارات «وام» إن استضافة دولة الإمارات للحدث العالمي تأتي انطلاقاً من التزامها بالعمل يداً بيد مع الشركاء الدوليين من أجل معالجة التحديات التي تواجه العالم، والسعي لإيجاد حلول لها بروح تعاون جماعي. وأضاف: «منذ الإعلان عن استضافة إكسبو 2020 دبي تضافرت الجهود والاجتماعات مع المسؤولين في الدول المشاركة لاطلاعهم على المستجدات والتقدم المحرز، كما قامت البعثة بعقد مجموعة من اللقاءات والمقابلات مع كبرى الشركات وكبار الشخصيات، وقدمت لهم كل المعلومات وأطلعتهم على الفرص التي يوفّرها هذا الحدث العالمي الأكبر على مستوى العالم». وأكد أن إكسبو 2020 دبي حدث عالمي مهم يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وتايلاند على مختلف الصعد. وأشار إلى أن سفارة الدولة لدى تايلاند حرصت طوال الفترة الماضية وقبل انطلاق الحدث على إقامة فعاليات عدة، من بينها على سبيل المثال لا الحصر فعالية العد التنازلي لإكسبو دبي 2020 لإبراز مفهوم تواصل العقول وصنع المستقبل.. مشيراً إلى أن سفارة الدولة حرصت على التجاوب المباشر مع الجمهور التايلاندي المهتم بالمشاركة وبزيارة إكسبو من خلال تقديم المعلومات والمقترحات والتسهيلات الخاصة بالمشاركة في هذا الحدث العملاق، إلى جانب توضيح التسهيلات والامتيازات التي تقدمها الدولة لتوفير سفر آمن وممتع للجميع. وأكد أنه من منطلق التزام دولة الإمارات بالعمل يداً بيد مع الشركاء الدوليين جاء تنظيم هذا الحدث العالمي الذي يعد محفلاً دولياً شاملاً لمعالجة التحديات التي تواجه العالم والسعي لإيجاد حلول لها بروح تعاون جماعي. وأكد أن إكسبو 2020 دبي يعد منصة عالمية بارزة وواحة تستوعب الجميع من مختلف الجنسيات والثقافات، ما يعزز التبادل الثقافي ونشر قيم التسامح.