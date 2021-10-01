مفتي الهند: «إكسبو» بارقة أمل لاقتصاد العالم

دبي (وام)

أكد فضيلة الشيخ أبو بكر أحمد مفتي الديار الهندية أن «إكسبو 2020 دبي» سيسهم في دفع الجهود العالمية نحو التقدم والازدهار والتعاون من أجل رسم مستقبل مشرق للجميع لا سيما في ظل جائحة «كورونا».

وقال فضيلته في تصريح له : إن «إكسبو 2020 دبي» بارقة أمل وفرصة سانحة للنهوض باقتصاد العالم من خلال تبادل الخبرات العالمية على أرض الإمارات التي تجمع العالم على مدى ستة أشهر. وأضاف: إن إكسبو 2020 دبي يتيح الفرصة لاطلاع العالم على الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في مختلف المجالات وخططها الإبداعية وتطلعاتها الابتكارية لرسم مستقبل مشرق للبشرية جمعاء. وذكر أن دولة الإمارات التي تأسست على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» تسهم في العمل من أجل نهضة الشعوب و تقدمها، متمنياً دوام التقدم والتطور للإمارات، وأن تحقق ما تصبو إليه من وراء هذا الحدث التاريخي والاستثنائي.