مفوض عام الجناح المصري: «إكسبو 2020 دبي» فخر لكل عربي

دبي (وام)

أكد الدكتور أحمد مغاوري المفوض العام للمشاركة المصرية في إكسبو دبي 2020 أن الافتتاح التاريخي لإكسبو 2020 دبي فخر للأشقاء في الإمارات ولكل عربي من المحيط للخليج.

وقال إن إكسبو 2020 دبي فرصة عظيمة تجمع أكثر من 192 دولة حول العالم تحت شعار عبقري «تواصل العقول وصنع المستقبل» لنعيد تقديم أنفسنا من خلال ما نمتلكه من مقومات أساسية، وتعزيز مبادئ السلام والتكامل والتنمية والازدهار من أجل الجميع.

وأشار مغاوري إلى أن إكسبو 2020 دبي يجسد الجهود الكبيرة والمخلصة لدولة الإمارات لاستضافة هذا الحدث العالمي الذي عكس الاحترافية في التخطيط المدروس والتواصل الفعال مع كافة الشركاء والقدرات العالية في إدارة الأزمات الطارئة وتحويل التحديات إلى فرص حيث نأمل أن نرى إكسبو 2020 دبي «ديستريكت 2020» أحد أبرز وأهم المدن الذكية في العالم.