صقر غباش: «إكسبو 2020» يلهم الأجيال لمستقبل أكثر استدامة

دبي (الاتحاد)

أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن دولة الإمارات بتوجيهات ورؤية قيادتها الرشيدة تجسّد نموذجاً تنموياً فريداً وباتت منارة عالمية للإنجازات في مختلف المجالات، والذي يظهر جلياً في الافتتاح الاستثنائي والمبهر لإكسبو 2020 دبي، مؤكداً أن دولة الإمارات بتاريخها العريق، أثبتت للعالم من خلال تطورها الكبير ما يمكن تحقيقه من إنجازات، وتسعى في إكسبو 2020 دبي إلى إلهام الأجيال المقبلة لإطلاق العنان للإبداع والابتكارات التي سترسم ملامح مسيرة التقدم البشري خلال العقود الخمسة المقبلة. وقال معاليه: أتقدم باسمي وباسم أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بأصدق مشاعر التهنئة والتبريكات لقيادة الإمارات الحكيمة وشعبها الوفي على الافتتاح المشرف والكبير لمعرض إكسبو، الذي يعد من أكبر المعارض على مستوى العالم، لما يوفره من فرصة للمجتمع العالمي لإيجاد حلول مبتكرة، وتحقيق الاستدامة والتنقل والنمو الاقتصادي، ويرسم فترة مقبلة من تاريخ الحضارة الإنسانية. وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات ترحب بالعالم خلال إكسبو 2020 دبي من خلال مشاركة أكثر من 190 دولة تمثل قارات العالم في قلب الحدث للمشاركة في هذا الحدث العالمي والاطلاع على مسيرة الإنجازات الحضارية التي سطرتها الإمارات والاحتفاء معها باليوبيل الذهبي الذي يجسد مسيرة 50 عاماً من الإنجاز والعطاء. وأوضح معاليه أن إكسبو 2020 دبي يمثل رسالة سلام وتسامح ومحبة من الإمارات إلى العالم. وفي ختام كلمته، أكد معاليه حرص المجلس الوطني الاتحادي على التفاعل مع هذا الحدث الكبير واستثماره في تعزيز جسور التواصل مع البرلمانيين.