سهيل المزروعي: افتتاح «إكسبو» المبهر جسد إنجازات الإمارات

دبي (وام)

أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن حفل افتتاح معرض «إكسبو 2020 دبي» المبهر جسد جانباً من الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات كافة ورسم ملامح مستقبل جديد وتجربة متميزة هي الأولى من نوعها في العالم، حيث استطاعت الإمارات بفضل ما تملكه من تجربة وخبرة استثنائية جذب أنظار العالم نحوها من خلال تنظيم متميز يليق بسمعتها.

وأضاف معاليه -في تصريح له أمس بمناسبة انطلاق «اكسبو 2020 دبي»- أن: النجاح المبهر في افتتاح الحدث العالمي الأبرز في ظل المتغيرات العالمية والتحديات الجمة التي فرضتها جائحة «كوفيد- 19» يليق بإنجاز دولة الإمارات التاريخي في جمع العالم على أرضها من خلال مشاركة نحو 191 دولة حول العالم، إضافة إلى المنظمات متعددة الأطراف والشركات والمؤسسات التعليمية ليكون «إكسبو 2020 دبي» الأكبر نطاقاً في تاريخ معارض إكسبو الدولية منذ أول إكسبو دولي استضافته العاصمة البريطانية لندن في عام 1851. وقال معالي سهيل المزروعي: «يشكل معرض إكسبو 2020 دبي منصة ملهمة لتواصل العقول وتلاقي الأفكار وتعزيز التعاون الدولي لصياغة مستقبل مزدهر للجميع يستند على الاستدامة ويجسّد رغبة دولة الإمارات في تطوير ثقافة ابتكار عالمية ونشر أفكار وتقنيات داعمة للمستهدفات المستقبلية.. كما يشكل منارة عالمية لإطلاق واستعراض أهم المبادرات العالمية للدول المشاركة والتي ستساهم في إحداث آثار إيجابية في مختلف المجالات على النطاق الوطني والإقليمي والعالمي».