عبدالرحمن العور: «إكسبو» بوابة عالمية لصناعة مستقبل مشرق للإنسانية

دبي (وام)

قال معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين: إن معرض إكسبو 2020 دبي يؤكد الدور المحوري لدولة الإمارات في التقريب بين ثقافات العالم وتعزيز الحوار الإنساني القائم على مبادئ التسامح وقبول الآخر.

وأضاف العور في تصريح له أن: إقامة الحدث في هذا التوقيت يؤكد أيضاً الدور الريادي لدولة الإمارات في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تجاوز تداعيات جائحة «كوفيد- 19» التي ألقت بظلالها على اقتصادات الدول وأسواق العمل العالمية ولاسيما أن إكسبو يشكل بارقة أمل لصناعة مستقبل مشرق للإنسانية كونه يمثل بوابة عالمية لإبرام شراكات دولية في المجالات التنموية كافة الأمر الذي يعود بالخير والنفع على البشرية جمعاء.

ونوه معاليه إلى أن حفل الافتتاح المبهر والتنظيم عالي المستوى لإكسبو 2020 دبي يثبتان كفاءة أبناء الإمارات وقدرتهم على التعامل بحرفية عالية مع الفعاليات الدولية، خصوصاً أنه يعتبر الحدث الأبرز والأهم على مستوى العالم.