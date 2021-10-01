مسلم بن حم: «إكسبو 2020 دبي» تجربة استثنائية من التفاعل الثقافي والإنساني

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري، عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي القيادة الرشيدة، بافتتاح «إكسبو 2020 دبي»، وقال في هذه المناسبة: دولة الإمارات أصبحت مركزاً عالمياً للعلم والمعرفة، مشيراً إلى أن المعرض يشكل فرصة للزوار من مختلف أنحاء العالم للتعرف على تراث الدولة الذي يجمع بين الأصالة والمعاصرة في آن واحد، وأضاف: تنبع أهمية «إكسبو دبي» كذلك، من تعليق دول العالم كافة آمالاً كبيرة على الحدث، الذي سيمنح العالم بارقة أمل جديدة في إمكانية العودة للالتقاء مجدداً وجهاً لوجه والتعايش مع الواقع الجديد بمعطيات وأدوات استثنائية للتعامل معه. وأكد بن حم: ستظل الإمارات دائماً أرض الفرص، وموطن التسامح والتعايش، وحاضنة التنوع الثقافي، ومنارة العلم والمعرفة، وسيكون «إكسبو» مرآة للدولة بتاريخها وثقافتها العريقين، وشهادة عالمية لإنجازاتها، وأصدق تعبير عن طموحاتها التي لا ولن تعرف المستحيل، وختم بن حم: الإمارات التي أثبتت للعالم ريادتها في التعافي في كل المجالات، ستواصل صنع المستقبل الآمن بتجربة استثنائية من التفاعل الثقافي والإنساني.