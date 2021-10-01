في حفل افتتاح «إكسبو 2020 دبي».. طلبة المدارس الحكومية يرحبون بالعالم

دبي (وام)

شارك 43 من طلبة المدارس الحكومية في حفل افتتاح «إكسبو 2020 دبي»، قدموا خلاله عروضاً تراثية ترحيبية بضيوف الحدث الذين قدموا من مختلف دول العالم. وقد عكست عروض الطلبة بفقراتها المتنوعة، أصالة التراث والتقاليد الإماراتية التي تشكل بمجملها عبر ما تختزله من قيم ومعان عراقة المجتمع الإماراتي ومكنوناته المتفردة التي تجمع ما بين الأصالة والمعاصرة. وتأتي مشاركة طلبة المدارس الحكومية في حفل الافتتاح ضمن حرص مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي على إشراك الطلبة في هذا المحفل العالمي، ليكونوا جزءاً رئيساً من جهود دولة الإمارات الرامية لصناعة مستقبل مشرق للأجيال المقبلة، وحفز البشرية على اختلاف مشاربها، على تبني أفضل الممارسات والقيم التي من شأنها توفير مناخ عالمي أفضل لبحث تحديات الحاضر والتغلب عليها. وعلى وقع موسيقى وكلمات نشيد إكسبو الملهم الذي وحد العالم وارتقى بآماله وطموحاته بمستقبل مشرق للبشرية جمعاء، أدى الطلبة إلى جانب أقرانهم من مختلف دول العالم المشاركين في حفل الافتتاح، لوحات فنية بالزي الإماراتي التقليدي وما يتضمنه هذا الزي من مفاهيم ومعان تختصر ثقافة المجتمع الإماراتي ورقيه وقدرته على إبهار العالم بما يمتلكه من طموح وتمسك بالموروث الثقافي وبما يجسده من انفتاح على المجتمعات الأخرى ترجمة لقيم التسامح والتعايش التي تعتبر سمة رئيسية من سمات أبناء دولة الإمارات وجانباً مهماً من جوانب وأهداف إكسبو دبي 2020 الذي يسعى لترسيخ قيم إنسانية وثقافة مشتركة تنعكس بشكل إيجابي على مجتمعات العالم. وتزامناً مع افتتاح إكسبو2020 دبي، نظمت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الخميس الماضي في جميع مدارسها فعاليات احتفالية بإكسبو، حيث تم توزيع المدارس وفق المواضيع الرئيسية التي يتضمنها إكسبو وهي الاستدامة والتنقل والفرص، وناقش الطلبة والمعلمون ومدراء المدارس هذه المواضيع لإطلاع الطلبة عليها.