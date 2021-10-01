عبدالله النيادي: «إكسبو» يعكس طموح الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

أكد عبدالله سعيد النيادي، رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج رئيس الاتحاد العربي للمواي تاي نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للمواي تاي، أن استضافة الإمارات لفعاليات إكسبو 2020، في ظل الظروف والتحديات التي تحيط بالعالم، تثبت أن الدولة لديها القدرة القوية والمميزة على تنظيم واستضافة مثل هذه الأحداث الكبيرة، ويعكس طموح شباب الإمارات.

وقال: «إكسبو» منصة مهمة للتواصل بين الشعوب والدول لتبادل الأفكار، مما له الأثر الكبير في تطوير قدرات وإمكانات الإنسان والمجتمعات في ظل تبادل الخبرات والأفكار، ومشاهدة آخر التطورات التي شهدتها الدول المتقدمة على جميع الصعد. وأضاف النيادي: «إكسبو» يساهم أيضاً في إبراز آخر الابتكارات والاختراعات في جميع المجالات.