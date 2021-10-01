استقبل إكسبو 2020 دبي حشودا كبيرة من الزوار من جميع أنحاء العالم في اليوم الأول من الحدث العالمي الذي يمتد لستة أشهر حيث أعربوا عن حماسهم لرؤية العالم في مكان واحد. ودشن إكسبو 2020 دبي انطلاقته التاريخية والاستثنائية، أمس الخميس، في حفل مهيب أقيم في ساحة الوصل التي تشكل قلب إكسبو والرابط بين مناطقه "الاستدامة والتنقل والفرص". وشهدت مداخل موقع إكسبو 2020 دبي توافد الحشود التي جاءت من أنحاء دولة الإمارات والعالم. وأعربت عائلة جاءت من العين عن سعادتها الكبيرة وفخرها بالحضور إلى إكسبو 2020 دبي. وقال مبارك صلاح الجميري (17 عاما) إنه حرص على الحضور في اليوم الأول لافتتاح إكسبو أمام الجماهير وخوض هذه الرحلة الفريدة والاستثنائية. وقالت مونيكا آدمي من إيطاليا إنها جاءت خصيصا مع مجموعة من طلاب المدارس الإيطاليين لزيارة الجناح الإيطالي، مشيرة إلى أنها قامت بجولة عامة في اليوم الأول من إكسبو وبعد ذلك ستركز على تحقيق أهداف تعليمية عدة خلال هذا الحدث العالمي. أما فيجو كومار وزوجته نيرمالا، فقد أعربا عن سعادتهما بالاستمتاع بفعاليات إكسبو وتطلعهما إلى زيارة هذا الحدث العالمي عدة مرات. وقالت فاطمة صلاح، وهي طفلة إماراتية تبلغ 10 أعوام، إنها شاهدت حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي وتحمست لمشاهدة الأجنحة على أرض الواقع. وأضافت "أختي متطوعة بإكسبو 2020 دبي، ولدي فكرة عنه وتحمست كثيرا للتواجد في هذا الحدث العالمي".
أما ديزموند هايز، الذي جاء من إيرلندا، فقال إنه في دبي لقضاء إجازته، ووصف إكسبو 2020 دبي بأنه فرصة لزيارة العالم وأنت في مكان واحد، واصفا موقع إكسبو 2020 دبي بالمذهل فيما أبدى تطلعه لزيارة المزيد من الأجنحة والتعرف على الابتكارات التكنولوجية من البلدان المختلفة. وعبر شون وارنر، الذي جاء مع زوجته وطفليه من إيرلندا، عن سعادته الكبيرة بالحضور إلى إكسبو 2020 دبي، مشيدا بمستوى التنظيم والعمل الرائع من كافة فرق العمل. يقام إكسبو 2020 دبي في الفترة من 1 أكتوبر الجاري إلى 31 مارس 2022، ويفتح أبوابه من الساعة 10 صباحًا حتى منتصف الليل من السبت إلى الأربعاء ومن الساعة 10 صباحًا حتى 2 صباحًا يومي الخميس والجمعة. وينبض موقع إكسبو بالحياة وبأصوات وإيقاعات وعروض عالمية عبر برنامجه الترفيهي المتنوع من الموسيقى والرقص والفن إلى الشعر الملهم والنقاشات المثمرة خلال 60 فاعلية تضم مجموعة من الأسماء المشهورة عالميًا.