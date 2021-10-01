حكومة الإمارات تكرّم 120 خريجاً من «الدبلوم المهني»

دبي (الاتحاد)

كرّمت حكومة دولة الإمارات وجامعة حمدان بن محمد الذكية، 120 خريجاً من منتسبي برنامج الدبلوم المهني في منظومة التميز الحكومي، الهادف إلى تأهيل جيل من المتخصصين في مجال التميز، يسهمون في تعزيز ثقافة التميز وتقديم الدعم والمشورة للجهات الحكومية في مختلف محاور منظومة التميز الحكومي.

شارك في تكريم الخريجين معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية، وعبدالله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، والدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، والدكتور ياسر النقبي مساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين وموظفي الجهات الحكومية. ويهدف برنامج الدبلوم المهني في التميز الحكومي، لدعم جهود برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي في بناء قدرات الجهات الحكومية وتمكينها من التطبيق الأمثل لمنظومة التميز الحكومي. ويشكل برنامج الدبلوم المهني إطاراً داعماً لتوجهات الحكومة في إعداد جيل من الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال التميز، وتطوير مهاراتهم.

وشمل التكريم 6 دفعات، 4 في برنامج «الدبلوم المهني: مقيم منظومة التميز الحكومي» ضمت 87 خريجاً، ودفعتان من برنامج «الدبلوم المهني: مستشار منظومة التميز الحكومي» ضمتا 33 خريجاً، فيما سيحصل الخريجون على شهادات رقمية باستخدام تقنية «بلوك تشين». وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، الدور المهم للتميز الحكومي في تطوير أدوات تغيير جديدة تدعم جهود تنفيذ المنهجية الجديدة للعمل الحكومي.