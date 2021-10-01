انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أكد المركز الوطني للأرصاد في تقريره حول السمات المناخية لشهر أكتوبر، أن أكتوبر يعتبر من شهور الفترة الانتقالية الثانية بين فصلي الصيف والشتاء، وتتميز هذه الفترة عادة بتغيرات حادة وسريعة في الأحوال الجوية، وفيه تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض، حيث تنخفض درجة الحرارة خاصة خلال النصف الثاني انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بشهر سبتمبر، وتكون الرياح السائدة خلال هذا الشهر جنوبية شرقية في فترات نهاية الليل والصباح، تتحول في فترة الظهيرة والمساء إلى شمالية غربية بتأثير دورة نسيم البر/ البحر.

كما تكون الرطوبة النسبية عادة مرتفعة في الصباح الباكر خلال هذا الشهر، وتقل تدريجياً مع ظهور الشمس، ثم تعاود الارتفاع بعد الغروب لتصل في المتوسط خلال هذا الشهر إلى 51 % تقريباً، حيث تزداد معها فرص تشكل الضباب في فترات منتصف الليل والصباح الباكر.

ولفت التقرير إلى تراجع تدريجي لمنخفض الهند الموسمي خاصة مع نهاية هذا الشهر، ويبدأ امتداد المرتفع الجوي السيبيري بالتأثير على المنطقة أحياناً.

كما تتأثر الدولة أيضاً بامتداد المنخفضات الجوية السطحية الممتدة من البحر الأحمر ومن الشرق وفي حال صاحبها منخفضات جوية في طبقات الجو العليا من الشرق أو من الغرب تزداد كميات السحب وتتكون السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق، خاصة المناطق الشرقية من الدولة.

وفيما يتعلق بالإحصائيات المناخية، والسجلات التاريخية، يكون متوسط درجة الحرارة يتراوح ما بين 28.8 و 30.4°م.

أما متوسط درجة الحرارة العظمى بين و35.2 و37 °م.، أما متوسط درجة الحرارة الصغرى فيتراوح بين 22.5 و25.2°م.

وأشار التقرير إلى أن أعلى درجة حرارة تم تسجيلها خلال هذا الشهر بلغت 46.3°م في مزيرعة سنة 2017، أما أقل درجة حرارة، فسجلت على ركنة سنة 2020 والتي بلغت 6.4°م.

وفيما يتعلق بالرياح كان متوسط سرعة الرياح 10.2 كم/ ساعة، أما أعلى سرعة رياح فبلغت 117.4 (كم/ س) في قرنين سنة 2012.