5 إرشادات للسلامة في الحافلات المدرسية

ناصر الجابري (أبوظبي)

حددت القيادة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية، 5 إرشادات بهدف تعزيز السلامة في الحافلات المدرسية، وذلك ضمن الجهود الهادفة إلى التعريف باشتراطات الوقاية والسلامة، وترسيخ الوعي المجتمعي الخاص بالسلوكيات الواجب اتباعها، بالتزامن مع العام الدراسي الجديد.

وشملت الإرشادات، ضرورة حصول السائقين على دورات تدريبية في السلامة، وكيفية إطفاء الحريق والإسعافات الأولية، بهدف التعامل مع أحداث الطوارئ، وتعزيز القدرات الشخصية بشأن مواجهة الظروف المفاجئة، وبهدف التمكن من تقديم الإسعافات الأولية عند الاحتياج لها والقدرة على الإطفاء السريع للحرائق، وتقديم الدعم المطلوب ورفع معدلات الاستجابة في أسرع فترة زمنية ممكنة.

وتضمنت الإرشادات، تجنب السرعة عند دخول الحافلات المدرسية لمواقف تجمع الطلاب بالقرب من المدارس، بهدف تفادي الحوادث التي قد تنجم عن عدم رؤية السائق للطلاب خلال دخوله، حيث يجب التقيد بالسرعة المحددة، والحرص على الالتزام بالقواعد والإرشادات المرورية اللازمة للحفاظ على سلامة الطلاب ضمن مواقف التجمع.

ودعا الدفاع المدني، إلى إغلاق باب الحافلة المدرسية عند السير وعدم فتحه إلا عندما تتوقف الحافلة تماماً، وذلك بهدف تفادي احتمالات السقوط من الحافلة نتيجة لانفتاح الباب خلال سير الحافلة، حيث يجب التأكد من الإغلاق التام للباب قبل تحرك الحافلة من موقف تجمع الطلاب باتجاه وجهات الطلبة.

وشملت الإرشادات أيضاً، استعمال الأضواء الجانبية أثناء التوقف للنزول أو الصعود من الحافلة المدرسية، وذلك بهدف تنبيه السائقين الآخرين بضرورة التوقف عند مشاهدة إشارات التوقف والأضواء الجانبية، ولتفادي الحوادث المرورية التي قد تنشأ عن عدم ملاحظة الحافلة المدرسية أو عدم ملاحظة الطلبة خلال صعودهم أو نزولهم من الحافلة.

وتضمنت الإرشادات، إيقاف الحافلة المدرسية عند صعود أو نزول الطلاب بمحاذاة الرصيف الأيمن للشارع، لما لذلك من آثار إيجابية في تعزيز عوامل السلامة والأمان خلال عملية الصعود والنزول من الحافلة.

وكانت القيادة العامة للدفاع المدني، قد أطلقت قبل أيام، حملتها التوعوية بعنوان: «طلابنا مستقبلنا»، بهدف التوعية بتطبيق الإجراءات الاحترازية واشتراطات السلامة والوقاية في المنشآت التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة خالية من الحوادث، والتعريف بأهم الإجراءات الصحيحة التي تضمن تحقيق أعلى معدلات السلامة في الحافلات المدرسية.