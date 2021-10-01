«حماية» يلتقي طلبة «الأميركية»

دبي (الاتحاد)

شهد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد لشؤون البحث الجنائي بشرطة دبي، وبحضور العميد عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، انطلاق حملة «احم نفسك»، والتي نظمها مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الجامعة الأميركية بدبي وبحضور نحو 1000 طالب وطالبة.

حضر الفعالية الدكتور ديفيد شميدت رئيس الجامعة الأميركية في دبي، والعقيد خالد علي بن مويزه، نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والعقيد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري مدير مركز حماية الدولي بالنيابة، بالإضافة للكادر الإداري والتدريسي بالجامعة.

وقال اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري: نحرص بتواجدنا إلى تكثيف حملاتنا التوعوية بالجامعات والمدارس، والوقوف أمام كل ما من شأنه أن يمثل عائقاً أمام تقدم طلابنا وتفوقهم العلمي، فهم جيل المستقبل وبناة الوطن، والحفاظ عليهم يتطلب حمايتهم وتغذية أذهانهم بالمفاهيم والقيم التي تجعلهم مُحَصنين لكل ما من شأنه أن يزعزع مسيرتهم التعليمية، ويقف حجر عثرة في تقدمهم.

من جانبه، أشاد الدكتور ديفيد شميدت رئيس الجامعة، بجهود شرطة دبي في تنظيم حملات تثقيفية لمواجهة مخاطر المخدرات بين جيل الشباب، وأكد أن جميع أفراد المجتمع معنيين في التكاتف لمواجهة الأضرار الناجمة عن انتشار المخدرات بين الجيل الناشئ، خاصاً بالذكر أهمية دور الأسرة في مراقبة الأبناء والإبلاغ عن أي تصرفات غير طبيعية تظهر عليهم، مضيفاً بأن الحملة أظهرت مدى حجم التعاون بين الجامعة الأميركية في دبي وشرطة دبي، والتي حضرها عدد كبير من طلبة الجامعة، حيث أبرزت الحملة أهمية التوعية والتثقيف من أجل توضيح مصير المتعاطي والمُروج والعقاب الذي ينتظره.

من جانبه، أشاد العميد عيد محمد ثاني حارب بالجهود الكبيرة التي بذلتها الجامعة الأميركية بدبي وتعاونها لأجل استضافة فعاليات حملة «احم نفسك»، حيث كان لهذه الاستضافة الأثر الإيجابي الكبير في إيصال الرسالة التوعوية لكافة الطلاب والطالبات، وما هذا التفاعل الإيجابي إلا دلالة على وعي الطلاب ورغبتهم الكبيرة في الوقوف مع شرطة دبي أمام كل ما من شأنه أن يهدم مستقبلهم، موجها شكره لكافة الشركاء الذين ساهموا بإنجاح الفعالية وفي مقدمتهم هيئة تنمية المجتمع بدبي، ومركز إرادة للعلاج والتأهيل، ومجموعة إستر الطبية، بالإضافة للعديد من الإدارات العامة بشرطة دبي التي ساهمت بإنجاح الحدث، وفي مقدمتها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ومركز شرطة الخيالة، والمركز الصحي لشرطة دبي، بالإضافة لمنصة إيفاد التابعة للإدارة العامة للموارد البشرية والمعنية بشؤون الطلبة المبتعثين، وأكاديمية شرطة دبي ممثلة بالفرقة الموسيقية، والإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ ومتمثلة في فرقة الكلاب البوليسية K9.

وفي ختام الحملة، قام العقيد الدكتور عبدالرحمن شرف بتكريم الشركاء لما بذلوه من جهد في سبيل إنجاح الحملة التوعوية.