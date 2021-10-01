توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً. وتكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س. الخليج العربي: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند 12:11 والمد الثاني عند 21:12 والجزر الأول عند الساعة 14:54 والجزر الثاني عند الساعة 05:13. بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب صباح الأحد. فيما سيحدث المد الأول عند 18:42 والمد الثاني عند 07:54 والجزر الأول عند الساعة 13:24 والجزر الثاني عند الساعة 01:07.