أكد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس جامعة أبوظبي التنفيذي على أن احتضان دولة الإمارات للعالم ليس جديداً عليها، وأن هذه الثقة العالية التي يعكسها العالم بمشاركته في إكسبو دبي 2020 ليست وليدة اليوم فالإمارات وطن اللامستحيل منذ أن أرسي دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، وجعل منها أيقونة للتسامح والخير والسلام، وهو نهج تواصل قيادتنا الرشيدة السير عليه، وأمس شهد العالم حفاوة الإمارات به، وشهدت الإمارات محبة العالم وتقديره لها، فالإمارات التي جعلت من الانسان محور التنمية وركيزتها خلال العقود الخمسة الماضية بهرت العالم خلال حفل الافتتاح لإكسبو دبي 2020 وقدمت لوحة حضارية لغد مشرق يحيا فيه الإنسان بأمن واستقرار وأمان بعيداً عن الكراهية والصراعات والأحقاد فتحت الإمارات ذراعيها للعالم ليطل علي نهضة غير مسبوقة لدولة آمنت قيادتها الرشيدة بأن العطاء ينبغي أن يكون للإنسان والبشرية كافه دون نظر لجنس أو لون أو عقيدة فما أجمل لوحة الافتتاح، وهي تجسد وحدة العالم وتحتفي بالإنسان دون تمييز لقد كان الفخر والاعتزاز والتطلع لغد مشرق هي الألوان السائدة لحفل الافتتاح فخر بالوطن الذي لا يعرف المستحيل والقيادة التي رسمت الإيجابية وساماً على صدر البشرية وبذلت كل جهد لصناعة تاريخ يحتفي بالإنسان في ربوع العالم.