أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن إصدار مسكوكات تذكارية من الفضة احتفاءً بشخصيات إكسبو 2020 دبي.
وتمثل هذه المجموعة الإصدار الثاني من المصرف المركزي لمسكوكات تذكارية خاصة بالحدث الدولي، حيث كان الإصدار الأول للمسكوكات التذكارية من الذهب والفضة بمناسبة استضافة دولة الإمارات لمعرض إكسبو.
ويسعى المصرف المركزي عبر إصدار هذه المسكوكات التذكارية إلى تسليط الضوء على الأهمية الكبيرة لهذا الحدث المرتقب، وعلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لإنجاحه.
وسيطرح المصرف المركزي عدد 2020 مسكوكة من الفضة، زنة كلٍ منها 40 غراماً..وسيحمل الوجه الأمامي للمسكوكة صوراً لشخصيات إكسبو 2020 وأبرز معالم دبي..بينما سيحمل الوجه الخلفي للمسكوكة القيمة الاسمية، محاطة باسم دولة الإمارات باللغتين العربية والإنجليزية.
وستكون كافة هذه المسكوكات مطروحة للبيع في متاجر إكسبو 2020 دبي الرسمية والموقع الإلكتروني لشركة نيوزيلاند مِنت، حيث ستباع بسعر 180 دولاراً/662 درهما/، فيما لن تكون هذه المسكوكات متاحة للبيع في المقر الرئيس للمصرف المركزي وفروعه.