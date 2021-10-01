فتح "إكسبو 2020 دبي"، اليوم الجمعة، أول معرض دولي يتم تنظيمه في الشرق الأوسط وإفريقيا، أبوابه أمام عارضين أكثر من 190 دولة.
وقال الحساب الرسمي لحكومة دبي عبر "تويتر"، "إكسبو 2020 دبي يفتح أبوابه لاستقبال زوار المعرض من حول العالم، في أكبر حدث منذ بداية الجائحة ويجمع أكثر من 190 دولة، ويستمر حتى مارس 2022".
إكسبو 2020 #دبي يفتح أبوابه لاستقبال زوار المعرض من حول العالم، في أكبر حدث منذ بداية الجائحة ويجمع أكثر من 190 دولة، ويستمر حتى مارس 2022. pic.twitter.com/bDqNlNa2xs— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) October 1, 2021