إكسبو 2020 #دبي يفتح أبوابه لاستقبال زوار المعرض من حول العالم، في أكبر حدث منذ بداية الجائحة ويجمع أكثر من 190 دولة، ويستمر حتى مارس 2022. pic.twitter.com/bDqNlNa2xs