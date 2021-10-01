بالصور.. محمد بن راشد يقوم بزيارة تفقدية لـ"إكسبو 2020"

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم الجمعة، بزيارة تفقدية إلى مقر "إكسبو 2020 دبي" الحدث العالمي الكبير الذي يجمع 192 دولة تحت سقف واحد.

أثناء أول جولة لي في الحدث الكبير صباح اليوم … جناح الإمارات في إكسبو .. تحفة معمارية .. ومحتوى ثقافي متميز pic.twitter.com/Y9iMtiQNo3 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 1, 2021

كما تجولت اليوم أيضا في الجناح الأمريكي وجناح الصين .. الشرق والغرب يجتمعان في دبي .. ويتحدثان في دبي .. وتتلاقى ثقافتهما على أرض دبي pic.twitter.com/yUoQgUQIzi — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 1, 2021

وقال الحساب الرسمي لحكومة دبي على "تويتر"، "محمد بن راشد يتفقد الآن وإلى جانبه حمدان ومكتوم بن محمد مقر "إكسبو 2020 دبي" في زيارة للحدث العالمي الكبير الذي يجمع 192 دولة تحت سقف واحد".

وأضاف في تغريدة أخرى، "محمد بن راشد يزور، برفقة حمدان ومكتوم بن محمد، أجنحة الامارات والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية وكازاخستان، في معرض "إكسبو 2020 دبي" في أول أيام انعقاده".